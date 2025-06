PVV was grootste partij in Rotterdam, hebben deze stemmers nu nog vertrouwen in de politiek? 'Ze zijn niet met Geert Wilders getrouwd'

PVV was grootste partij in Rotterdam, hebben deze stemmers nu nog vertrouwen in de politiek?

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd de PVV in Rotterdam de grootste. De frustratie over woningtekorten, straatoverlast en criminaliteit was daar hoog opgelopen. Hebben deze mensen nog vertrouwen in de politiek? "Ze hebben schijt aan je."