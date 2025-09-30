PVV scoort op migratie, maar hoe haalbaar zijn plannen van Geert Wilders? 'Leidt juíst tot overlast'

De PVV schiet onophoudelijk omhoog in de peilingen als het gaat over migratie. De meerderheid van Nederland associeert de partij met het thema. Maar de haalbaarheid van de plannen speelt voor PVV-stemmers nauwelijks een rol. En daar gaat het mis.

Voor slechts 9 procent van de PVV-stemmers speelt de haalbaarheid van de asielplannen mee, gehoord worden is belangrijker dan een goed plan hebben

Nu de aandacht voor migratie de laatste weken weer toeneemt, groeit de PVV in de peiling van EenVandaag en Verian naar 34 zetels. Voor slechts 9 procent van de PVV-stemmers speelt de haalbaarheid van de plannen mee. Gehoord worden is belangrijker dan een goed plan hebben. Niet genoeg plek Maar hoe pakt dat uit als we bijvoorbeeld kijken naar het plan van Geert Wilders om tienduizenden vluchtelingen met een verblijfsstatus na 14 weken uit een asielzoekerscentrum te zetten? Het is een thema waarop de partij inmiddels campagne voert, maar ook een thema dat belangrijker wordt nu het kabinet deze groep vluchtelingen de voorrang voor een sociale huurwoning wil ontnemen. Volgens Mark Klaassen, universitair docent migratierecht aan de Universiteit Leiden, is het ook de bedoeling dat deze zogeheten statushouders doorstromen naar een woning. Maar omdat die woningen er niet zijn, is een kwart van de plekken in asielzoekerscentra inmiddels bezet door vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. In totaal een kleine 19.000 mensen.

Dakloosheid en overlast "Maar als ze moeten doorstromen en er is geen huis, dan komen ze op straat te staan," zegt Klassen over het plan van de PVV. "Als je doelstelling is om overlast te voorkomen, dan leidt dit juist tot meer overlast." "In andere lidstaten zien we ook dat dit leidt tot dakloosheid en overlast", gaat hij verder. "De verwachting is dat deze mensen terechtkomen op dezelfde plekken waar nu ook mensen die in de knel zitten met het vinden van woonruimte terecht komen: de oude binnensteden." Meer mensen op straat Volgens Wilders, die ook vindt dat statushouders niet het recht mogen hebben om met voorrang een sociale huurwoning te krijgen, kan deze groep terecht bij vrienden, familie of landgenoten. "Het gaat hier om duizenden mensen die tegelijkertijd gehuisvest moeten worden," legt Klaassen uit. "We zien dat nu al met arbeidsmigranten, die hun woning kwijtraken, op straat terechtkomen en overlast veroorzaken."

'Nederlanders op 1' In zijn verkiezingsprogramma schrijft Wilders ook dat hij asielzoekerscentra wil sluiten omdat hij 'de Nederlanders wél op 1' zet. Daarbij verwijst hij ook naar overlastgevende asielzoekers. Wat gebeurt er als je die centra gewoon sluit? "Dit zie je bijvoorbeeld gebeuren in België, waar het besluit is genomen alleenstaande mannen geen asielopvang meer te geven. En weer: het leidt tot mensen die op straat terechtkomen", antwoordt Klaassen. Zorgen voor betere doorstroming Volgens de universitair docent 'verergeren' de plannen van Wilders juist het probleem dat hij wil oplossen. "Wat je dan werkelijk zou moeten doen is zorgen voor een betere doorstroming en juist zorgen dat het systeem beter werkt." Als voorbeeld wijst de migratiedeskundige op verdringing op de woningmarkt, waarbij je speciale woningen zou kunnen ontwikkelen. "Dit gebeurt ook voor studenten en arbeidsmigranten."

'Dat u het niet snapt, ligt meer aan u dan aan mij' Wilders laat in een reactie weten het probleem niet te zien. "Om te beginnen zorgen we dat we mensen niet meer het land binnenlaten via artikel 72 van het EU verdrag. En ten tweede als u ons verkiezingsprogramma goed gelezen heeft, gaan we alle Syriërs terugsturen." Daarmee komt er volgens de PVV-leider heel veel plaats vrij in asielzoekerscentra. Betekent dat dus dat statushouders dan wél in een asielzoekerscentrum blijven wonen? "We laten niemand meer ons land binnen, dus per saldo zie je dan dat niemand op straat hoeft te slapen, maar dat ze, als ze er al zijn, in die AZC's kunnen zitten," zegt Wilders. "Dat u het niet snapt, ligt meer aan u dan aan mij."