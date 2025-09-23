Privégegevens agenten worden online verspreid: waarom doxing gevaarlijk is
Foto's van agenten die afgelopen weekend het geweld in Den Haag probeerden in te dammen, gaan online rond. In appgroepen wordt gevraagd om meer informatie van de agenten en dit wordt 'doxing' genoemd. Volgens experts lopen de gevolgen van doxing uiteen.
Doxing is sinds vorig jaar strafbaar. Je kan er 2 jaar cel of een boete van 25.750 euro voor krijgen. Als het gericht is tegen iemand in functie, dus een politicus, rechter of agent, dan wordt de strafmaat nog eens verhoogd.