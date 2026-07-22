President Volodymyr Zelensky onder vuur na aanhoudende protesten in Oekraïne, maar toch wankelt zijn positie niet

Het ontslag van de Oekraïense minister Fedorov heeft Oekraïne in een diepe politieke en militaire crisis gestort. Ook vanavond gaan jonge Oekraïners in Kiëv de straat op uit onvrede over de oorlogsstrategie van Zelensky. "Ze eisen een andere koers."

Al een week zijn er felle protesten in Kiëv en andere grote steden in Oekraïne. Vooral jonge Oekraïners zijn boos over de militaire koers die president Volodymyr Zelensky vaart. Daarom besloot hij gisteren om de impopulaire legerleider Oleksandr Syrskyi de laan uit te sturen. Oorlog met drones Maar hiermee lijkt de onvrede nog niet gesust. Want vanavond gaan demonstranten weer de straat op in Kiëv. Ze eisen de terugkeer van minister van Defensie Fedorov. De oud-minister heeft veel steun bij veel Oekraïners. Hij staat namelijk voor een moderne manier van oorlog voeren met drones.

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Botsing tussen legerstijlen Guido van Engelen woont al ruim 30 jaar in Kiëv en legt uit dat de huidige situatie eigenlijk gaat om een botsing tussen twee legerstijlen: "De demonstranten willen de oorlog tegen Rusland winnen en geloven dat hiervoor grote veranderingen nodig zijn. Ze willen niet meer dat er op de oude manier gevochten wordt: met militairen op het slagveld. Ze willen nu dat er drones en modernere middelen worden ingezet." Dat komt volgens Van Engelen omdat veel Oekraïners klaar zijn met de oude "Sovjet-manier" van oorlogsvoering. "Het volk gelooft dat dit conflict met Rusland op afstand gevoerd moet worden. Er is een soort heilig geloof in drones." Die oude manier van vechten, waarbij een hele batterij aan militairen wordt ingezet, leidt tot te veel doden, vinden critici. Bloedige maand Vooral de maand juni was voor Oekraïne een extreem bloedige maand, legt Van Engelen uit. "Het was een heel zware maand voor Oekraïne met heftige bombardementen. Ik had het geluk dat ik niet in Kiëv was, maar bij mij in de straat is een flat gebombardeerd." Bij de aanval zijn er 22 doden gevallen, kan hij vertellen. "Dat is zo heftig. Ik kwam de volgende dag bij mijn huis aan en die hele flat was weggevaagd."

Zelensky onder vuur na aanhoudende protesten

Zelensky nog steeds populair Overigens staat de positie van president Zelensky niet ter discussie. Dat zag Van Engelen toen hij zelf bij twee demonstraties aanwezig was. "Niemand roept tijdens die demonstraties dat Zelensky weg moet. Dat valt wel heel erg op. Men bekritiseert zijn beslissingen, maar blijft wel eensgezind achter de president staan. Ook na ruim 4 jaar oorlog."

De president is ondanks alles nog steeds "heel populair", zegt Van Engelen. "Iedereen gelooft dat hij aan de macht moet blijven. Daar is echt geen enkele twijfel over mogelijk." 'Het volk vergeeft hem' "Je merkt dat hij heel erg veel krediet heeft", gaat Van Engelen verder over de president. "De manier waarop hij de oorlog in de wereld heeft verkocht, de marketing eromheen; dat had volgens de Oekraïners echt niemand beter gekund." "Natuurlijk, politiek hadden er wat zaken beter gekund. Maar het volk vergeeft hem veel omdat hij zoveel goede dingen heeft gedaan."

Gehoord willen worden Vanavond zullen weer veel Oekraïners in Kiev de straat op gaan, Van Engelen verwacht dat dit rustig zal verlopen. "De sfeer rond de demonstraties is heel erg relaxed", vertelt hij. Wel staan de mensen er met een duidelijk doel: "Ze willen dat er naar hen geluisterd wordt. Maar het is totaal niet gewelddadig. Er is heel duidelijk het gevoel van: we zijn een democratie en daar hoort demonstreren ook bij."