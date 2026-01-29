President Donald Trump veroordeelt ICE-dode omdat die wapen droeg, nu is zijn achterban boos: 'Wapenbezit is heilig'

Wat als het recht waarmee je jezelf mag beschermen opeens tegen je wordt gebruikt? Uitspraken van Trump over de dood van de demonstrant Alex Pretti in Minneapolis leiden tot onbegrip binnen pro-wapengroepen in de Verenigde Staten.

Pretti droeg tijdens een demonstratie een geladen vuurwapen. Juist dat feit wordt nu door president Donald Trump aangevoerd om zijn dood te rechtvaardigen. "Ik vind het niet goed dat hij een wapen droeg", zei de president. En: "Je kan niet rondlopen met wapens." En dat schuurt. Voor veel Amerikanen geldt het Tweede Amendement, dus het recht om een wapen te dragen, namelijk als heilig. Misleidend en zorgwekkend In Minneapolis spreken we met wapenbezitters over wat de woorden van Trump betekenen. Staat het vertrouwen in hem als verdediger van wapenrechten onder druk? In het State Capitol, het gebouw waarin het parlement van de staat is gevestigd, spreken we met vicepresident Rob Doar van de Minnesota Gun Owners Caucus. Dat is een belangenvereniging van wapenbezitters. Doar begrijpt vrij weinig van de recente uitspraken van Trump. "De Trump-regering doet zeer misleidende en zorgwekkende uitspraken over wapenrechten in Minnesota", zegt hij. Het lijkt bedoeld om de indruk te wekken dat Pretti iets verkeerd deed door een vuurwapen bij zich te dragen.

Volledig legaal Volgens Doar raakt dat aan de kern van het Tweede Amendement. In Minnesota is het, mits je een vergunning hebt, volledig legaal om bewapend de straat op te gaan. Hij voegt toe: dat geldt ook tijdens een demonstratie. "Je mag je recht op vrije meningsuiting uitoefenen terwijl je ook je recht om wapens te dragen gebruikt."

Als je het Tweede Amendement ter discussie stelt, verlies je steun en die stemmen zie je terug op verkiezingsdag. Vicepresident Rob Doar van de Minnesota Gun Owners Caucus

Dat Trump suggereert dat Pretti geen wapen had moeten dragen, noemt Doar riskant. Voor veel Republikeinen is het Tweede Amendement heilig. "Als je het Tweede Amendement ter discussie stelt, verlies je steun en die stemmen zie je terug op verkiezingsdag." Bredere zorgen Doar wijst erop dat de recente onrust breder is dan alleen dit incident. Met de midterm-verkiezingen in aantocht ziet hij binnen Republikeinse kringen toenemend ongemak. Niet alleen over de toon richting wapenrechten, maar ook over het bredere optreden van de regering. "Ik spreek mensen die het immigratiebeleid in grote lijnen steunen", zegt hij. "Maar die geschrokken zijn wanneer ze zien dat Amerikaanse burgers worden vastgehouden, dat het Tweede Amendement ter discussie wordt gesteld en dat mensen bang zijn om hun huis te verlaten uit angst voor contact met ICE-agenten." Volgens Doar stapelen die zorgen zich op bij een groep die traditioneel loyaal was aan Trump.

Zelfverdediging In een ander stadsdeel van Minneapolis spreken we de Republikein David Taylor, manager van de Stock & Barrel Gun Club, een wapenwinkel en schietbaan. Dagelijks staat hij in contact met wapenbezitters.

Voor Taylor draait het Tweede Amendement om zelfverdediging en het in toom houden van de overheid. "Zodra mensen worden ontwapend, kan de overheid doen wat ze wil", zegt hij. "Om dat tegen te gaan bestaat volgens mij het Tweede Amendement." Ongelukkig formulering Taylor is ervan overtuigd dat Trump niet van plan is om het Tweede Amendement af te schaffen of wapenrechten structureel in te perken. "Ik denk dat Trump uiteindelijk meer doet om het land te helpen dan om het te schaden", legt hij uit. "Ik ben niet bang dat hij veel van onze vrijheden wil afpakken. Hij heeft juist veel gedaan om die te versterken." Volgens Taylor is het Tweede Amendement te groot om door één politicus te worden ondermijnd. De uitspraken van Trump ziet hij vooral als een kwestie van ongelukkige formulering, niet meer dan dat.