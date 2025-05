President Donald Trump ontsloeg onafhankelijke waakhond: wat dat betekent voor de Amerikaanse democratie

'Zij willen alles afbreken'

De functie die Greenblatt vervulde was een bijzondere. Hij was onafhankelijk en mocht onderzoeken wat hij wilde. Dat hij op de derde dag van Trumps tweede termijn op straat werd gezet, is dan ook met een reden, denkt hij. "Het gaat ze er niet om de overheid efficiënter te maken. Ze ontslaan iedereen die kritiek heeft en die ze in de weg staat. Het was onze taak om de overheid beter te maken. Zij willen alles afbreken."

Tussen de dozen komt opeens een poster op A3-formaat tevoorschijn. Wat meteen opvalt, is de markante handtekening van president Trump. Greenblatt werd in zijn eerste termijn door Trump zelf benoemd. Later prees de president hem zelfs uitvoerig op social media. Maar dat mocht niet baten. Het sterkt Greenblatt in zijn vermoeden dat het de president niet om de manier gaat waarop hij altijd zijn werk heeft gedaan, maar dat er meer speelt.

DOGE bespaart maar een fractie

En dan zijn er nog de cijfers. DOGE bespaarde tot nu toe volgens de eigen opgave zo'n 175 miljard dollar. Dat klinkt als een grote besparing, maar het is maar een fractie van de door Musk beloofde 2.000 miljard. En het is maar de vraag of het bedrag klopt. Zo hebben onderzoekers ontdekt dat een besparing die in de boeken staat als 8 miljard in werkelijkheid 8 miljoen is. En zo zijn er meer voorbeelden.

In dat licht is de 93 miljard dollar die Mark Greenblatt en zijn collega's per jaar bespaarden niet eens zo gek. Greenblatt maakt zich geen zorgen om zichzelf, maar wel om mensen met een uitkering of pensioen van de overheid. "Het is makkelijk om mensen te ontslaan, maar de meeste mensen werken niet voor niets bij de overheid. Ze doen zinvol werk en normale Amerikanen merken de gevolgen als dat werk niet meer wordt gedaan."