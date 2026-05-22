Populairste late night show van de Verenigde Staten stopt: dit speelt er achter de schermen

"Ik ben blij dat het eindelijk voorbij is. Hij heeft geen talent. Het was als kijken naar een lijk", zette de Amerikaanse president Donald Trump op zijn platform Truth Social na de laatste aflevering van The Late Show with Stephen Colbert. Dat Trump geen fan is van Colbert is duidelijk, maar is het ook de reden dat het programma moest verdwijnen?

Belangrijke fusie

Het officiële verhaal van de zender is dat het programma te duur werd, maar veel Amerikanen denken dat Trump de echte reden is. Colbert zelf houdt zich op de vlakte, maar het is duidelijk dat er op de achtergrond veel gaande is.

CBS, de zender van The Late Show with Stephen Colbert, wilde dolgraag fuseren met filmmaatschappij Paramount en had daarvoor goedkeuring van Trumps regering nodig. Critici zeggen dat Colbert van tv moest verdwijnen om deze fusie mogelijk te maken.