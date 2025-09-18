Jimmy Kimmel door politiek van Amerikaanse tv: waarom zoiets in Nederland niet snel zal gebeuren
De Amerikaanse talkshow 'Jimmy Kimmel Live!' wordt voor onbepaalde tijd stopgezet. De reden: uitspraken van de presentator Kimmel over de moord op politiek activist Charlie Kirk. Kan zoiets ook in Nederland? "Journalisten worden vaker aangevallen."
ABC, de televisiezender waar 'Jimmy Kimmel Live!' te zien was, trok zelf de stekker uit de talkshow. Een verrassing was dat trouwens niet echt. Want president Donald Trump hintte al langer dat hij het programma van de buis wilde.