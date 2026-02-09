Politie te hardhandig tegen Feyenoord-supporters? 'Clubs hebben harde kern niet meer in de hand'

Uitsupporters van Feyenoord kregen het zondagavond na de wedstrijd tegen FC Utrecht aan de stok met de ME. Volgens de Utrechtse politie wilde de supporters uitbreken en de confrontatie aangaan met supporters van FC-Utrecht. Op videobeelden op social media is te zien hoe agenten met de wapenstok stevig geweld gebruiken om de Feyenoord-aanhang in de bussen te krijgen. Ook wordt pepperspray ingezet. Feyenoord heeft intussen een onderzoek gevraagd naar dit politie-optreden.

'Vertekend beeld'

"Dit onderzoek gaat er zeker komen", zegt onderzoeker politie en geweld Laura Keesman. Ze legt uit waarom: "De politie heeft het geweldsmonopolie. En dat is aan hele strenge voorwaarden verbonden. En dat wordt ook altijd getoetst. Dus als de politie geweld gebruikt, dan moet dat altijd gemeld worden. En dat wordt dan altijd onderzocht en intern geëvalueerd."

Keesman legt uit waarom verder onderzoek nodig is om een goed oordeel over het politie-optreden te kunnen vellen. De beelden die via social media verspreid worden vertellen vaak niet het hele verhaal. "Ik denk dat we daar heel goed in moeten oppassen dat we niet allemaal een heel vertekend beeld krijgen."

Beslismomenten

Welke informatie zij als onderzoeker zou willen hebben voordat ze een goed oordeel kan vellen? "Als ik dit zou onderzoeken, dan zou ik het meest benieuwd zijn naar wat er gebeurt in die dynamiek. Wat is hier aan vooraf gegaan? De beelden zijn een snapshot van wat er gebeurt. Ik zou heel benieuwd zijn hoe dit begonnen is. Die interactie wil ik dan helemaal doorlopen."

Ze vervolgt: "Ik ben benieuwd naar alle beslismomenten die in die interactie zijn genomen en op basis waarvan die zijn genomen. En ik denk ook dat het onderzoek daar precies naar gaat kijken."