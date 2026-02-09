Politie te hardhandig tegen Feyenoord-supporters? 'Clubs hebben harde kern niet meer in de hand'
De ME-inzet na de wedstrijd FC Utrecht-Feyenoord moet worden onderzocht en dat gaat volgens experts ook gebeuren. Maar sportjournalist Matthijs van Dam vindt dat clubs ook in de spiegel moeten kijken.
Uitsupporters van Feyenoord kregen het zondagavond na de wedstrijd tegen FC Utrecht aan de stok met de ME. Volgens de Utrechtse politie wilde de supporters uitbreken en de confrontatie aangaan met supporters van FC-Utrecht. Op videobeelden op social media is te zien hoe agenten met de wapenstok stevig geweld gebruiken om de Feyenoord-aanhang in de bussen te krijgen. Ook wordt pepperspray ingezet. Feyenoord heeft intussen een onderzoek gevraagd naar dit politie-optreden.
'Vertekend beeld'
"Dit onderzoek gaat er zeker komen", zegt onderzoeker politie en geweld Laura Keesman. Ze legt uit waarom: "De politie heeft het geweldsmonopolie. En dat is aan hele strenge voorwaarden verbonden. En dat wordt ook altijd getoetst. Dus als de politie geweld gebruikt, dan moet dat altijd gemeld worden. En dat wordt dan altijd onderzocht en intern geëvalueerd."
Keesman legt uit waarom verder onderzoek nodig is om een goed oordeel over het politie-optreden te kunnen vellen. De beelden die via social media verspreid worden vertellen vaak niet het hele verhaal. "Ik denk dat we daar heel goed in moeten oppassen dat we niet allemaal een heel vertekend beeld krijgen."
Beslismomenten
Welke informatie zij als onderzoeker zou willen hebben voordat ze een goed oordeel kan vellen? "Als ik dit zou onderzoeken, dan zou ik het meest benieuwd zijn naar wat er gebeurt in die dynamiek. Wat is hier aan vooraf gegaan? De beelden zijn een snapshot van wat er gebeurt. Ik zou heel benieuwd zijn hoe dit begonnen is. Die interactie wil ik dan helemaal doorlopen."
Ze vervolgt: "Ik ben benieuwd naar alle beslismomenten die in die interactie zijn genomen en op basis waarvan die zijn genomen. En ik denk ook dat het onderzoek daar precies naar gaat kijken."
Weinig geloofwaardig
"Ik ben niet verrast door deze ongeregeldheden" , zegt sportjournalist van Trouw Matthijs van Dam. "Dit is de vicieuze cirkel die je altijd ziet bij ongeregeldheden met supporters. Namelijk een voetbalclub die niet durft op te treden tegen de eigen supporters." Hij vervolgt: "Die eigen supporters die dat prima doorhebben, juist geweld gaan gebruiken en daar daardoor een politiemacht die daar ook gespannen door wordt."
Hij vindt het statement van Feyenoord weinig geloofwaardig. "Dit kun je niet los zien van de crisis die er nu is bij Feyenoord. Als je als bestuurders je eigen positie wil beschermen, dan ga je naast je supporters staan en geef je hen een aai over de bol. Ik vind het een eenzijdig frame."
Vaker verwijten
De politie krijgt vaker het verwijt om te hard in te grijpen. Eind januari waren supporters van FC Genk, niet te spreken over het politie-optreden rondom een wedstrijd van FC Utrecht. Van Dam begrijpt deze kritiek niet. "Als je met tientallen supporters zonder kaartje een uitvak bestormd, ja, dan zou ik niet weten wat de politie anders had moeten doen. Dat soort mensen ga je niet terugdringen door een vriendelijk gesprek met ze aan te knopen. Daar moet gewoon de knuppel op, helaas."
Van Dam vindt het niet zozeer een politie-probleem, maar vindt dat er in eerste instantie sprake is van een supportersprobleem. Hij constateert hierbij dat de goeden hierbij onder de kwaden lijden. "Vriendelijke supporters of supporters die geen kwaad in de zin hebben, worden dan een soort 'collateral damage' en dat is treurig."