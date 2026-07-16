Pensioenpot van Cor en Bianca werd leeggeroofd door cybercriminelen, nu moeten ze opnieuw werken

"We schamen ons kapot", vertelt de 78-jarige Cor Valk op de bank thuis in Den Helder. Altijd waren hij en zijn vrouw Bianca voorzichtig en alert geweest in hun lange carrière als ondernemers. En nu kunnen ze zich wel voor hun hoofd slaan. Ze werden opgelicht door cybercriminelen. Al hun spaargeld voor hun pensioen is weg. "Iedereen moet weten dat het gevaar in zo'n klein hoekje zit, voor je het weet ben je erin getuind", waarschuwt Bianca.

Opgelicht

Slachtoffers zoeken ten onrechte de schuld bij henzelf ziet criminoloog Susan van 't Hoff-de Goede. Ze schamen zich dat hen dit is overkomen. De omgeving vraagt hen vaak hoe ze zo dom hebben kunnen zijn. Daar moeten we van af, vindt de criminoloog: "Je bent er niet ingetuind, maar opgelicht." Bij een inbraak vragen we toch ook niet aan slachtoffers hoe ze zo dom hebben kunnen zijn om hun hele huis te laten leeghalen, legt ze uit.

Vorig jaar werden 2,4 miljoen mensen slachtoffer van cybercrime. We kunnen dit niet alleen burgers aanrekenen, zegt ook kamerlid voor PRO Barbara Kathman. Door middel van AI is het steeds lastiger om echt van nep te onderscheiden. Een mail lijkt steeds echter, de stem van je kind dat vraagt om geld kan worden nagebootst. Tweestapsverificatie, verschillende wachtwoorden, ook al doe je alles goed en ook al let je nog zo goed op, het kan iedereen overkomen, zegt ze. "De enige die schuld hebben zijn die cyberhufters", benadrukt Kathman.

Spaargeld weg

Heel Den Helder heeft zo ongeveer leren dansen bij Cor en Bianca Valk. Hun dansschool is een begrip. Maar na bijna 50 jaar zeven dagen in de week hard werken willen Cor en Bianca met pensioen en rustig aan gaan doen. In die periode krijgen ze een mail van de bank dat ze dringend moeten bellen in verband met fraude op hun rekening.

Het blijkt een vervalste mail van criminelen die zich gewiekst voordoen als bankmedewerkers. Er wordt Cor en Bianca gevraagd zo snel mogelijk al hun spaargeld over te maken naar een andere rekening, zodat het niet gestolen kan worden. Dat doen ze. Kort daarna wordt duidelijk dat alles weg is: ruim 51.000 euro.