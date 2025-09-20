Pascal verloor zijn zoon Max (28) door mazelen en ziet inentingsgraad dalen: 'Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf'

De 28-jarige Max Muijtjens werd afgelopen juni ziek en al snel ging het bergafwaarts. Vijf dagen na zijn opname in het ziekenhuis werd de oorzaak pas duidelijk: hij bleek een mazeleninfectie te hebben opgelopen, waartegen zijn afweersysteem niet opgewassen was. Minder dan 2 weken later kwam hij te overlijden.

Verzwakt afweersysteem

Het afweersysteem van Max verzwakte toen hij op zijn 21ste acute leukemie kreeg. Zijn oom kon destijds als stamcel-donor hulp bieden en Max knapte weer op.

Hij voelde zich zelfs zoveel beter dat hij als geneeskundestudent aan zijn co-schappen, de praktijkstage voor medische studenten, kon beginnen. Waarschijnlijk heeft hij tijdens dit werk mazelen opgelopen en werd de ziekte hem vanwege zijn verminderde afweer fataal.

1 op de 10.000

De dood van Max is uitzonderlijk, want de kans om te overlijden aan mazelen is in Nederland ongeveer 1 op de 10.000.

Maar er is wel een grotere groep mensen die ernstig ziek kan worden van de mazelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hele jonge kinderen en mensen met een ernstig verminderde afweer, zoals Max.

Onpersoonlijk bericht

Wanneer er iemand sterft door mazelen wordt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daarvan op de hoogte gesteld. Dat gebeurt, omdat het van belang is voor de gezondheid van álle Nederlanders om bij te houden hoeveel mensen er gevaccineerd zijn, of overleden door een infectieziekte.

Op 12 juni, een aantal dagen na het overlijden van Max, plaatst het RIVM daarom een bericht op hun site: "Vandaag werd bekend dat deze week een volwassene is overleden aan mazelen. De overleden patiënt had een ernstige afweerstoornis, waardoor het immuunsysteem onvoldoende bescherming kon bieden tegen deze infectieziekte." Infectieziektes zijn ziektes veroorzaakt door een bacterie of virus.