Overheidssteun, meer concurrentie of nationaliseren? Zo zou NS er weer bovenop kunnen komen

Nationalisering van het spoor

"De frustratie over de Britse spoorwegen is groot, vooral vanwege de vele vertragingen en stakingen. Sommige reizigers kiezen er zelfs voor om te verhuizen, omdat het de afgelopen jaren zo lastig is geworden om op tijd op hun werk te komen."

Daarom is de Britse premier Starmer onlangs begonnen met het inlossen van een van zijn verkiezingsbeloften: het personenvervoer op het Britse spoor komt weer in handen van de overheid. Oftewel: het wordt genationaliseerd. De nieuwe nationale spoorwegmaatschappij gaat straks passagiers vervoeren en ook het spoor beheren.

Terug naar situatie van 1995?

Op korte termijn zal deze nationalisatie volgens Saenen niet direct iets oplossen, maar de Britten hopen dat het op langere termijn de ticketprijzen zal verlagen en de vertragingen vermindert.

Is dit ook een idee voor Nederland? Verhoef: "Dan zou je in feite teruggaan naar de situatie van voor 1995, toen was NS een staatsbedrijf. En een van de positieve dingen die we in Nederland hebben gezien sinds de verzelfstandiging van OV-bedrijven, is dat de kosten juist lager lijken te zijn geworden."