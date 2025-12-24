Oud-Eurocommissaris mag Amerika niet meer in: waarom VS boos zijn om EU-regels rond social media
De spanningen tussen de VS en de EU lopen verder op. Vijf Europeanen, waaronder een oud-Eurocommissaris, mogen Amerika niet meer in. Volgens de regering van president Trump plegen ze censuur, Europa ziet het juist als het tegengaan van desinformatie.
Deze sancties passen in een breder patroon. De Amerikaanse regering presenteerde een maand geleden namelijk de nieuwe 'nationale veiligheidsstrategie' van de VS. En daarin zijn de pijlen ook op Europa gericht. In het bijzonder op de Digital Services Act, de EU-regels rond social media.
