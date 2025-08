Oud én jong lopen de Camino: Dick (60) en Nick (27) ontmoetten elkaar op hun 'pelgrimstocht'

Met hetzelfde eindpunt voor ogen beginnen Dick Uiterdaal (dan 58) en Nick Kolkman (dan 25) in de zomer van 2023 los van elkaar met het lopen van de Camino de Santiago (de Camino, in het kort). En niet zomaar, maar een extra lange versie: allebei beginnen ze in Nederland, in plaats van een van de 'standaard' startpunten in Spanje, Frankrijk of Portugal.

18 juni 2023, Zeedijk Uithuizen

"Ik ben letterlijk aan de zee begonnen", vertelt Nick. "Ik heb het water aangeraakt, en ben toen weggegaan." Met een rugzak om, geen eerdere ervaring en zelfs nog blessures aan zijn knie en heup van een skivakantie eerder dat jaar, begint hij te lopen.

De reis uitstellen tot de blessures helemaal geheeld zijn, zit er niet in. "Ik deed daarvoor een werkstudentschap, en zou vast gaan werken. Dus ik had 5 maanden, en toen moest het ook gebeuren."

'Ik wilde iets anders'

"Ik ben in 2023 afgestudeerd. En het jaar daarvoor was ik eigenlijk al aan het nadenken: wat ga ik dan doen?" blikt hij terug. "Want je hebt gewoon tijd om te doen wat je wil, eigenlijk. Het is populair om naar Azië te gaan, of Nieuw-Zeeland of Australië, maar ik wilde iets anders."

Dan komt hij op het idee om de Camino te gaan lopen. "En ik bedacht me: ik begin niet in Spanje of Frankrijk, maar in Nederland." Eerst twijfelt hij. "Ik dacht: nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Maar het idee is zo gegroeid en voor mij echt gaan leven. Het leek me fysiek en mentaal een gigantische uitdaging en dat sprak me meer aan dan met een groep comfortabel op vakantie."