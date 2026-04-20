Oranjes in legergroen: dit is de meerwaarde van Amalia en Máxima bij Defensie

Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat mensen de inzet van het koningshuis voor Defensie waarderen. Twee derde (67 procent) van de panelleden zegt dat dit een positieve invloed heeft op hoe ze over het koningshuis denken .

Maar is het wel gepast dat de Oranjes betrokken zijn bij het leger? Volgens experts het meer dan logisch. "Het koningshuis is een reflectie van waar ons land mee te maken heeft, en dat is nu oorlog en vrede", vertelt oud-topdiplomaat Ron Keller. "Er zijn nu veel geopolitieke spanningen en dat zijn momenten waarop je symbolen nodig hebt", zegt defensie-expert Bart van den Berg van Instituut Clingendael.