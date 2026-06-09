Oranjekoorts moeizaam op gang, toch is horeca klaar voor WK voetbal: 'Kunnen iets feestelijks goed gebruiken'

Na de teleurstellende prestaties van het Nederlands elftal in de aanloopfase naar het WK, is de oranjekoorts nog ver te zoeken. Sterker nog: er heerst behoorlijk wat voetbalchagrijn. "Het lijkt wel alsof ze het WK een moetje vinden."

Wie een rondje langs de Nederlandse pleinen loopt, ziet het meteen: de meeste steden liggen nog niet bedolven onder oranje dekens van vlaggetjes en ballonnen. En dat terwijl het WK voetbal in Noord-Amerika nu toch echt voor de deur staat. Flets gevoel Journalist en voetbalkenner Auke Kok merkt dat de traditionele oranjekoorts dit keer moeizaam op gang komt. Waar volkswijken normaal gesproken al ver van tevoren dieporanje kleurden, blijft het nu opvallend rustig. Volgens Kok ligt dat deels bij het team zelf: "Er gaat de laatste tijd simpelweg te weinig energie van uit, te weinig zin om er vol tegenaan te gaan, de tegenstander op te rollen. Dat fletse gevoel slaat over op het hele land." In een oefenwedstrijd tegen Algerije verloor Nederland afgelopen week met 0-1, en gister won het elftal met 2-1 van Oezbekistan.

Later openblijven Ook veel ondernemers kijken nog even de kat uit de boom. Logisch, vindt horecaondernemer Pim Evers, eigenaar van 17 zaken, en voorzitter van de Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Tijdens het toernooi zijn we ook gewoon normaal open. Pas op de avond dat Nederland zelf speelt, gaat de knop om naar oranje." Veel wedstrijden worden namelijk pas midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Waar voorheen betaald moest worden voor een zogenaamd 'verlaatje' - een ontheffing om langer open te blijven - heeft de gemeente Amsterdam na bezwaar van de horecabond ingestemd met een simpeler en gratis meldingssysteem. "We gaan het bij een paar zaken doen die echt openblijven voor de late wedstrijden", aldus Evers. Coronaschulden Voor de horecabranche gaat het om meer dan alleen sportieve trots. Er staat simpelweg geld op het spel. "Veel horecaondernemers zijn nog steeds bezig met het afbetalen van coronaschulden", vertelt Evers. "Ze hebben daarom alle beetjes extra keihard nodig. De drukte hier in Amsterdam valt de laatste tijd over het algemeen wat tegen, dus de branche kan iets feestelijks als dit WK erg goed gebruiken."

De drukte hier in Amsterdam valt de laatste tijd over het algemeen wat tegen, dus de branche kan iets feestelijks als dit WK erg goed gebruiken Horecaondernemer Pim Evers

Maar is dit wel het elftal dat ver kan komen in het toernooi? Optimisme heeft plaatsgemaakt voor kritische geluiden en sportieve bezorgdheid na de laatste oefenwedstrijden. Ook Kok twijfelt: "De wedstrijd tegen Oezbekistan was echt niet best. Maar mij valt vooral op dat iedereen - zowel coach als ook spelers - in de interviews zo futloos overkomen. Er is zo weinig energie, alsof men dat hele wereldkampioenschap als een moetje ziet."

'Geen warme vriendschap' Dat de supporters minder warm lopen, heeft volgens de voetbalkenner ook te maken met opzet en locaties van het toernooi. De gigantische afstanden tussen de 3 gastlanden (VS, Canada en Mexico) en de onbetaalbare tickets spelen een grote rol. "Maar er is meer aan de hand, het gebekvecht tussen Washington en Brussel, de impact van het Trump-tijdperk. Er is geen open vijandschap, maar zeker ook geen warme vriendschap. "

Ondanks zijn kritische blik blijft Kok optimistisch. Voetbal blijft een onvoorspelbaar psychologisch spel. "Als we zondag met mooie cijfers van Japan winnen, slaat het sentiment zo weer om. Als er één aanval lekker lukt en die bal vliegt erin, krijgt iedereen er spontaan weer zin in. Wat dat betreft is iedere voetballiefhebber een opportunist tot achter de oren. Als het gaat lopen, ben ik de eerste die op de tafel springt." 'Vaker gebeurd dat een team stroef begint' Ook horecaondernemer Evers kijkt met een gezonde dosis hoop in de glazen bol. "Ik hoop dat Nederland toch ver komt in het toernooi, misschien bij de beste 8. Ze spelen nog niet heel goed nu, maar het is vaker gebeurd dat een team stroef begint en gaandeweg het WK groeit." "Ik ben ervan overtuigd dat we de poule wel doorkomen, en nog wat verder. Dat moet lukken." De horeca staat in ieder geval in de startblokken. Nu is het aan de mannen op het veld om het chagrijn om te zetten in een gouden toernooi.