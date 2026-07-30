Opnieuw schurftepidemie in Nederland: waarom we het maar niet onder controle krijgen
In Nederland hebben we al langere tijd te maken met een schurftepidemie. Niet alleen in studentenhuizen, maar ook in kinderdagverblijven en verpleeghuizen raken steeds meer mensen besmet. De vraag is nu hoe we voorgoed van deze ziekte af kunnen komen.
Schurft wordt vaak als een middeleeuwse ziekte gezien, maar ook vandaag de dag is het volop aanwezig. De ziekte, die goed gedijt op plekken waar veel mensen dicht op elkaar zitten, lijkt niet te verslaan. Hoe kan dat? En hoe kunnen we het aantal besmettingen toch naar beneden krijgen?