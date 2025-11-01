Opnieuw bacterie gevonden in drinkwater: het systeem werkt goed, maar zuivering wel steeds lastiger
Lege schappen in de supermarkten in Utrecht. Daar is namelijk een bacterie gevonden in het kraanwater. Dit soort berichten hoor je vaker. Staat de kwaliteit van ons drinkwater onder druk? Er zijn in ieder geval wel uitdagingen om het schoon te houden.
Dat bacteriën in het water snel worden opgespoord toont volgens experts aan dat systeem goed werkt. Wel zijn er op de langere termijn uitdagingen: de plekken waar we ons drinkwater vandaan halen zijn namelijk steeds vaker vervuild. En dat maakt de zuivering lastiger.