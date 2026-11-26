Tientallen miljoenen keren keken gebruikers naar Black Friday-advertenties van onbetrouwbare bedrijven op Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Volgens de politie is er nu al het hoogste aantal aangiften van de afgelopen 5 jaar.

Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting/Een voorbeeld van een valse advertentie

Het ziet eruit als een normale webshop met een standaard Black Friday-korting. Er staan teksten over een familiebedrijf met authentiek lijkende foto's, maar bij nader onderzoek blijkt de winkel niet te bestaan. Dat is slechts één voorbeeld van de tientallen webwinkels die we tegenkomen in ons onderzoek. Identiteit verborgen We stuitten tijdens ons onderzoek op diverse bedrijven die via allerlei constructies hun echte identiteit verborgen houden. Aan de vooravond van Black Friday gebruiken oplichters de social media-platforms van Meta om mensen op te lichten, zo blijkt uit het onderzoek van EenVandaag naar de Nederlandstalige reclames van de afgelopen anderhalve maand. Een op de drie onderzochte websites van de bedrijven achter deze reclames bleek onbetrouwbaar of verdacht. Deze advertenties zijn bijna veertig miljoen keer bekeken. 'Gigantische cijfers' "Ik vind het echt gigantische cijfers. Ook hoe vaak die advertenties bekeken worden", zegt Mirjam de Witte van de Consumentenbond. "Het is echt ongelooflijk veel. Er worden zoveel mensen blootgesteld aan ellendige advertenties. Dat is gewoon schandalig." Ook websites die de politie al op de lijst heeft gezet van 'malafide handelspartijen' kunnen gewoon nog adverteren, zo ontdekken we. Op deze lijst zijn tientallen websites waarvan door de politie is vastgesteld dat er sprake is van fraude en strafbare activiteiten. Van in elk geval twee van deze websites vinden we advertenties. De pagina's die ze plaatsten, mogen nog steeds adverteren.

Bijna 3000 aangiftes in november We legden dit voor aan teamleider van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie Gijs van der Linden. "Dat vinden wij uiteraard heel jammer en wij zijn er ook over in gesprek met Meta. We zien ook wel de laatste tijd dat malafide advertenties sneller offline gehaald worden." Dit soort praktijken gebeuren volgens hem ook op andere platformen zoals Google, SnapChat en TikTok.

Dat is het hoogste sinds vijf jaar. Dus dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Gijs van der Linden, Landelijk Meldpunt Internetoplichting, over het aantal aangiften

Van der Linden merkt dat het deze novembermaand extra druk is ten opzichte van eerdere jaren. "Als we doorrekenen tot het eind van de maand, komen we op 2750 aangiftes die webwinkel-gerelateerd zijn. Dat is het hoogste sinds vijf jaar. Dus dat hebben we nog niet eerder meegemaakt." Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens hem dan nog vele malen hoger. "Wij vermenigvuldigen dit altijd met vijf of zes. Omdat één op de vijf à zes slachtoffers aangifte doet." 33.000 advertenties We onderzochten Nederlandstalige Black Friday-advertenties die de afgelopen anderhalve maand zijn getoond aan gebruikers. Het gaat om bijna 33.000 advertenties. Uiteindelijk hebben we van 255 bedrijven handmatig onderzocht of ze betrouwbaar zijn. We zagen dat je bij bijna 1/3 van de onderzochte bedrijven het risico loopt om opgelicht of misleid te worden als je daar wat koopt. De producten die ze zeggen te verkopen gaan van ondergoed, voedingssupplementen tot aan servies en thuisbatterijen. Postbus in Nederland, eigenaar in China Hoe die oplichting in elkaar zit, is zeer divers. Meerdere bedrijven blijken niet meer dan een postbus: in Nederland maar ook in het buitenland. Zo zien we meerdere bedrijven met een Nederlandstalige website en telefoonnummer, die gevestigd zijn in Parijs. Maar het bijbehorende adres leidt naar een postbus in een steeg waar nog honderden andere bedrijven ingeschreven staan. De eigenaar woont in China.

Retourneren heel moeilijk De Witte herkent deze constructies en waarschuwt hiervoor. "Vaak betekent dit voor de consument dat het retouren van een artikel heel erg moeilijk wordt en naar Azië moet. Daar zitten weer allemaal kosten aan verbonden." Volgens haar zijn het ingewikkelde constructies die de bedrijven optuigen. "En daardoor wordt het voor de consument ook moeilijker om de rechten die hij heeft, ook op te eisen." Ander type oplichting Een veel makkelijker te herkennen foute advertentie is die van juwelenwinkel Hans en Maria. Op het oog een vriendelijk echtpaar dat ermee gaat stoppen en daarom alles gratis weggeeft. Je hoeft alleen de verzendkosten te betalen. Een mooie foto van het tweetal met op de achtergrond hun winkel moet dat verhaal betrouwbaar maken. Deze foto blijkt niet uniek en gemaakt met AI. In tal van andere landen duiken echtparen op met een juwelenzaak met net een andere naam en soms wat andere kleding aan.

Verzonnen KVK-nummer Zo overduidelijk is het bij veel andere verkopers niet. De websites zien er op het oog uit als elke andere online winkel en hun bedrog is veel beter verborgen. Dat kan gaan om dropshippers die niet vertellen waar hun producten vandaan komen, aanbieders die doen alsof ze ook een fysieke winkel hebben, bedrijven die liegen over de klantervaringen of geen, dan wel een verzonnen KVK-nummer hebben.

Alleen door verder onderzoek te doen naar de gegevens van de website, kom je erachter dat het bedrijf niet betrouwbaar is. Maar veel consumenten ondernemen die stappen niet. Verdienmodel voor Meta De Witte van de Consumentenbond verwijt Meta dat het verdienmodel van de advertenties belangrijker is dan het aanpakken van de oplichters. "Ik geloof niet dat Meta genoeg doet om gebruikers te beschermen. Zij maken het heel erg moeilijk om een melding te maken. Dan duurt het heel lang voordat er iets met die melding gebeurt." En zelfs dan ontbreekt echt doorpakken. "Vaak wordt dan één van die advertenties van zo'n bedrijf wel weggehaald, maar de andere niet, want daar is geen melding tegen gedaan. Het is gewoon dweilen met de kraan open, het gaat maar door."