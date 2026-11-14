Op lokaal niveau lukt het wél: in gemeente Alkmaar besturen D66, VVD, CDA en PRO samen

Een coalitie van PRO, D66, VVD en CDA van Alkmaar heeft in juni een akkoord gesloten genaamd 'Vol Vertrouwen Vooruit' voor 2026-2030. Van vertrouwen is op dit moment weinig sprake landelijke politiek. Welke lessen kunnen Rob Jetten, Henri Bontenbal en Dilan Yeşilgöz trekken uit deze Noord-Hollandse coalitie?

Voorbeeldgemeente

Er gingen wekenlange onderhandelingen aan vooraf voordat de Noord-Hollandse coalitie hun plannen presenteerde, zegt fractievoorzitter Maaike Kardinaal van PRO Alkmaar. "Er waren wel punten waarop we even moesten schorsen en overleggen in de coulissen, maar er was geen ruzie."

Het geheim van hun succes? "Veel praten, veel overleggen, vertrouwen", zegt Kardinaal. "Verschillen accepteren", vult fractievoorzitter van de VVD Christiaan Peetoom aan. "Een goede derde helft", voegt fractievoorzitter CDA Frits Jonk toe. "En een beetje humor ook", zegt Kardinaal.