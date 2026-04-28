Op het 'dirt track'-circuit in Virginia staat nog bijna iedereen achter president Donald Trump: 'Voor de volle 100 procent'

De oorlog in het Midden-Oosten houdt de olieprijs voorlopig torenhoog. En dat merken ook de Amerikanen aan de pomp. Wat doet dat met de populariteit van president Donald Trump bij zijn trouwe fans? We zochten het uit op een 'dirt track' in Virginia.

Het Natural Bridge Speedway-circuit ligt verscholen in de groene heuvels van Virginia, op zo'n 3 uur rijden van Washington D.C. Hier is dirt track racing geen hobby, maar een levensstijl. Het is voor vele Amerikanen geen simpel tijdverdrijf, maar de beloning voor een week hard werken. 6 dollar per gallon De hoofdstad voelt ver weg, de oorlog nog veel verder. Toch is de wereldpolitiek aan de pomp juist heel dichtbij, want ook in de Verenigde Staten zijn de brandstofprijzen flink gestegen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran, vandaag precies 2 maanden geleden. Oud-coureur Jared Branan zag de huidige prijs onderweg naar de baan op de borden staan: 6 dollar voor een gallon diesel, omgerekend 1,35 euro per liter. Toch ziet hij het als een noodzakelijk offer. "De president zet de boel in Iran recht. Zodra dat klaar is, zakken die prijzen wel weer. Amerika moet dit gewoon even fixen."

Amerika-verslaggever Tom van 't Einde dompelt zich onder in de wereld van dirtrack-racers.

Drie keer op Trump gestemd Jared heeft drie keer op Trump gestemd. Zijn steun aan de president is ook gebaseerd op zijn eigen portemonnee, legt hij uit. "Toen Biden nog in het Witte Huis zat was ik werkloos. Sinds Trump terug is, heb ik weer een goedbetaalde baan."

De corruptieschandalen rond de president doen hem weinig. "Corruptie heb je overal, van Rusland tot Zweden. Trump is een zakenman en hij runt het land ook zo. Dat is wat voor mij telt." Jared zegt dat hij Trump 'voor de volle 100 procent' steunt. En hij is lang niet de enige: zelfs als de prijzen nog verder zullen stijgen zal de achterban niet wijken, zo is de algemene consensus. 'Gewoon harder werken' Iets verderop sleutelt Damon Sensabaugh aan een race-auto. Voor hem is racen een familietraditie die al tientallen jaren teruggaat. "De sensatie van die snelheid is geweldig, maar het is verdomd duur geworden", zegt hij over de brandstofprijzen. Om het allemaal te kunnen betalen beult hij in het dagelijks leven flink door. "Ik werk minstens 60 uur per week", vertelt Damon. "Alles is duurder geworden, maar we kunnen er weinig aan doen. We werken gewoon harder om hier te kunnen staan."

'Je moet op alles bezuinigen' Bij de jongere generatie zijn echter ook de eerste twijfels te horen. Rookie-coureur Kaden Cunningham denkt dat Trump een goede zakenman is, maar zet wel vraagtekens bij veel van zijn acties: "Soms zien we eruit als een stel idioten voor de rest van de wereld."