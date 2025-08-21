Op dit zomerkamp worden kinderen met onzekerheden voorbereid op de brugklas: 'Nieuwe start maken'

Op zomerkamp. Niet alleen voor de lol, maar ook om je voor te bereiden op de brugklas. Want als je gepest bent, moeilijk vrienden maakt of gewoon onzeker bent, kan dat nog best spannend zijn. "Nu weet ik beter hoe ik met situaties om moet gaan."

Kanoën, marshmallows eten en heel veel spelletjes spelen: dat is waarschijnlijk je beeld van een zomerkamp. Maar bij zomerkamp SterkID, een van de kampen van stichting De Ster in Hei en Boeicop, gaan ze ook met andere dingen aan de slag: ze proberen onzekere kinderen klaar te stomen voor de brugklas. "Alle kinderen die hier komen, hebben iets te leren." Situaties in de klas "Wie vind het een beetje spannend als je naast iemand zit die je helemaal niet kent?", vraagt begeleider Fenna aan de groep kinderen die met haar in de kring zitten. Een van de jongens steekt zijn hand op en legt uit waarom. "Misschien wil diegene jou niet leren kennen. Of vindt-ie jou wel heel stom", noemt hij zijn onzekerheden. Op het kamp wordt geoefend hoe je om kan gaan met lastige situaties die op de middelbare school voor kunnen komen. "Dus eigenlijk leren ze allemaal trucjes en tools om om te gaan met situaties die lastig kunnen zijn", vertelt Fenna. In totaal zijn er 23 kinderen en zeventien begeleiders, bijna één-op-één-begeleiding dus.

'Dat zou ik anders willen zien' Merel Nederend, bestuurslid van de stichting, vertelt dat de kinderen vaak zelf naar het kamp willen komen omdat ze iets willen leren. "Bijvoorbeeld omdat ze het moeilijk vinden om vrienden te maken", noemt ze. "Of omdat ze gepest zijn, of heel kritisch zijn naar zichzelf en denken dat ze niet goed genoeg zijn. Ze hebben allemaal wel iets waarvan ze denken: hé, dat zou ik graag anders willen zien." 'Gun het iedereen' Nederend denkt niet dat het zo is dat kinderen tegenwoordig 'minder aankunnen'. "Ik zou het vroeger zelf ook heel fijn hebben gevonden. Ik ben een zelfverzekerde volwassene geworden, maar ik heb ook weleens gedachten dat ik iets niet kan, twijfel over mezelf of iets spannend vind." Het kamp helpt ook haar om daarmee om te gaan. "Sinds ik als begeleider mee op kamp ga, ben ik meer gaan leren over hoe dat werkt in mijn eigen hoofd en kan ik er ook makkelijker mee omgaan. Dat gun ik iedereen."