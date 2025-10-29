Ook op verkiezingsdag wordt gedemonstreerd tegen migratie: 'Nederland is geen Nederland meer'

Asiel en migratie: een onderwerp waar politici deze verkiezingscampagne niet over uitgepraat raakten. Ook kiezers hebben hier een mening over. In Den Bosch protesteerden sommige daarom vandaag, op verkiezingsdag, tegen de komst van een nieuw azc.
Op social media werden de afgelopen weken ook berichten verspreid die mensen aanmoedigden om op verkiezingsdag massaal de Nederlandse vlag te laten wapperen als protestteken tegen het overheidsbeleid. De protesten hebben de verkiezingsstrijd gekleurd maar in hoeverre hebben ze geleid tot een ander stem gedrag?