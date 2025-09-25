Onvoldoende zicht op veiligheid kinderen in pleegzorg, moeder Cindy moest zelf in actie komen: 'Liet mijn zoon stiekem geluidsopnames maken'

Er wordt te weinig contact gehouden met pleegkinderen. Dat is een van de conclusies van een kritisch rapport dat twee inspectiediensten vandaag hebben gepubliceerd. Cindy maakte dit zelf mee met haar zoon die in een pleeggezin zat en trok aan de bel.

In 2023 werd de zoon van Cindy* in een pleeggezin geplaatst. De jonge tiener worstelde met een ingewikkelde psychische diagnose in zijn eigen gezin. In samenspraak met de ouders werd besloten om hem tijdelijk in een pleeggezin te plaatsen. Slecht gevoel Cindy kreeg er al heel snel een slecht gevoel bij. "Het contact was nauwelijks meer mogelijk en we hoorden niet waar hij heen was gebracht." Maar heel soms konden ze met hem praten en dan vertelde haar zoon dat er naar hem werd geschreeuwd en dat zijn pleegouders hele kwetsende dingen zeiden over zijn eigen ouders. "Ze schreeuwden bijvoorbeeld dat er maar 1 procent kans was dat hij ooit nog bij ons zou wonen. En dat wij slechte mensen waren." Hij vertelde dat hij er erg ongelukkig was. Ook was Cindy's zoon vaak bang, ze trok daarom aan de bel bij de pleegzorgorganisatie, maar die greep niet in.

Kritisch rapport De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) komt vandaag samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) met een zeer kritisch rapport naar buiten over de Jeugdzorg. Een van de belangrijkste conclusies is het slechte toezicht van pleegzorgorganisaties op de situatie binnen pleeggezinnen. Zo is er volgens het rapport onvoldoende zicht op een veilige plek in een pleeggezin en er wordt te weinig direct contact gehouden met pleegkinderen. In plaats daarvan wordt er vaak alleen maar met de pleegouders gesproken. 'Waarheid sneuvelt als eerste' Jeugdzorg-advocaat Mieke Krol herkent dit uit haar eigen praktijk. "Kinderen die signalen geven dat het niet goed gaat, worden door instanties en hulpverleners vaak niet geloofd. Het komt regelmatig voor dat het achteraf zo blijkt te zijn dat die signalen wél bleken te kloppen en dat een kind of zijn ouders die aan de bel hadden getrokken wel echt de waarheid spraken. In de Jeugdzorg sneuvelt de waarheid als eerste."

