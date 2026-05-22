Online gokken: meer ruimte geven of juist verbieden? 'Jongvolwassenen verdienen maximale bescherming'
Sinds de legalisering in 2021 is online gokken in Nederland geëxplodeerd. Maar is dit de gecontroleerde markt waarop de overheid hoopte, of een maatschappelijke blunder die jongeren de vernieling in helpt? Een voor- en tegenstander gaan in debat.
Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat 64 procent van de jongeren wil dat online gokken weer verboden wordt. "We moeten online gokken niet aanmoedigen, alleen de mensen achter die bedrijven worden er beter van, terwijl het juist veel slachtoffers met zich meebrengt", zegt een van de panelleden hierover.
Meer problemen of meer bescherming?
Dat online gokken sinds 2021 steeds meer als normaal wordt gezien, merkt ook SP-Kamerlid Sarah Dobbe. "Wat je ziet, is eigenlijk dat er nu iets gebeurt dat we allemaal niet wilden, namelijk dat het aantal online gokkers enorm toeneemt en dus ook het aantal mensen dat in de problemen komt." Zij ziet het legaliseren van het online gokken dan ook als een grote fout.
Maar als je diezelfde vraag stelt aan Björn Fuchs van de branchevereniging van Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK), krijg je een heel ander antwoord. Fuchs is juist een voorstander van de legalisatie, vertelt hij in deze aflevering van Weet Wat Je Vindt: "Wij zien het niet als een fout. In de kern van de legalisering zitten een bescherming en zorgplicht, dus het is absoluut goed geweest dat dit er nu is."
