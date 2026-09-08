Ongehoord Nederland mogelijk uit publieke omroep: hoe het zover kon komen
Als het aan het kabinet ligt, verdwijnt Ongehoord Nederland (ON!) van de buis. Minister Rianne Letschert zet daarvoor het zwaarste middel in: het intrekken van de uitzendlicentie. "Ze kan eigenlijk niet anders", zegt hoogleraar Wouter van Atteveldt.
Ongehoord Nederland trad in 2022 tot de publieke omroep (NPO) toe om het radicaal-rechtse geluid te vertolken. Al vanaf de eerste uitzending geeft ON! kopzorgen op het Mediapark. Zo kreeg de omroep meerdere sancties opgelegd voor het overtreden van verschillende regels en staat het onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media.
Eerder deze zomer werd in een online uitzending van ON! een speech van Adolf Hitler besproken, waarin toenmalig hoofdredacteur Joost Niemöller zei dat de nazi-dictator bepaalde dingen 'heel goed' zei. Hierna bleek de maat vol, zowel in Hilversum als in politiek Den Haag. Hoogleraar Van Atteveldt legt uit hoe dit incident in een jarenlang patroon past.