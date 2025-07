Onderzoek na zelfdoding goed voor nabestaanden én preventie: 'Belangrijke aanvulling op onze kennis over suïcide'

Elias Balt is onderzoeker bij het Amsterdam UMC en bij 113, de organisatie voor suïcidepreventie. Hij promoveerde onlangs op een onderzoek naar de levensgeschiedenissen van mensen die door zelfdoding stierven. Op basis van lange interviews met nabestaanden zijn deze geschiedenissen opgetekend en door Balt geanalyseerd.

Achterliggende problemen

De gesprekken zijn een belangrijke aanvulling op onze kennis over suïcide, vertelt Balt. "We weten via de statistieken wel wie het waren, man of vrouw, leeftijd, etc., maar we hebben weinig verdiepende informatie over de personen die zijn overleden."

Waren er bijvoorbeeld financiële problemen, speelde er een psychiatrische stoornis zoals autisme, of zei de overleden persoon al in zijn of haar jonge jaren dingen als 'ik hoef niet oud te worden'? De technische term voor zo'n interview is 'psychosociale autopsie', een onderzoek naar de mogelijke doodsoorzaken op psychologisch of sociaal vlak.