Onderwijs voor laaggeletterden moet beter, zeggen experts: 'Kloof in samenleving groeit'

Corina en Eric volgen samen taalonderwijs op het ROC Mondriaan in Delft. Corina doet het al 1,5 jaar en is inmiddels taalambassadeur. "Ik had bijvoorbeeld moeite met wanneer ik een 't' achter een 'd' moest zetten. Waar zet je een komma? Waar zet je een punt? Waar begin je met een hoofdletter? En ook dubbele letters in het midden van een woord. Dat er een 'a' wordt gemaakt of een 'aa'. Ik wilde leren hoe dat in elkaar zat."

'Het is een taboe'

Ze was erg onzeker, vertelt Corina. Zeker als ik ter plekke iets moest opschrijven. Dan dacht ik: 'Shit, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen?'" Als iemand haar vervolgens erop wees dat het fout ging, schaamde ze zich. "Het is een taboe. Je hoort dat te kunnen, volgens iedereen. Maar het is helemaal niet normaal dat iedereen dat zomaar kan. Er zijn heel veel mensen die problemen hebben gehad vroeger op school en daar nu tegenaan lopen."

Lange tijd ging het goed. Ze werkte in de horeca en vond haar weg, totdat ze problemen kreeg met haar heup. "Op een gegeven moment kon ik niet meer werken in de horeca. Dus toen moest ik zittend werk gaan doen. Dan denk je al snel aan administratief werk en dan wordt taal een probleem."

Tijd om naar school te gaan

Dat geldt ook voor Eric, hij volgt nu een paar maanden taalonderwijs op school en wil geen les missen. "Het is eigenlijk heel raar dat ik dat zeg, want ik ben helemaal geen figuur die graag naar school ging. Ik was altijd liever aan het buitenspelen dan dat ik in de klas zat." Hij is vrachtwagenchauffeur en redde zich altijd. Totdat hij begin dit jaar een gesprek had met zijn vriendin.

"Misschien is het tijd om naar school te gaan", zei ze tegen hem. "Ik denk dat het goed zou zijn als je een keer goed leert schrijven, want soms sla je de plank mis en schrijf je woorden op die er helemaal niet bij hoeven te zijn." Leuk vond hij het niet om te horen, maar nu hij op school zit, denk hij: "Misschien had ik dit wel eerder moeten doen. Ik weet dat iedereen dat altijd zegt, maar ik heb het naar mijn zin en het gaat goed."