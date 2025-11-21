De eerste week met informateur Sybrand Buma zit er bijna op. Hoe staat het met de sfeer, nu D66 en CDA de duidelijke opdracht van verkenner Wouter Koolmees kregen om een 'positieve agenda' op te stellen? "We weten nog niet welke kant het op gaat."

Of het echte formeren nu kan beginnen is nog steeds onduidelijk: 'Het is vooral tijd winnen'

"Na de crisis van vorige week zijn we begonnen aan de eerste inhoudelijke week", vertelt politiek verslaggever Remko Theulings. D66 en CDA kregen de opdracht om binnen 3 weken een positieve agenda op te stellen. "De hele week voerden Rob Jetten, Henri Bontenbal en Sybrand Buma gesprekken met allerlei vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld." In die gesprekken bespreken ze de belangrijkste thema's. "Dit moet uiteindelijk dienen als basis voor een nieuw regeerakkoord." Specialisten en deskundigen aan het woord Deze week spraken ze over thema's als migratie, wonen, stikstof, defensie, energie, klimaat en het investeringsklimaat. Specialisten en deskundigen schoven aan om de vragen van de informateur en de fractievoorzitters te beantwoorden. "Maandag stond migratie op de agenda. Toen kwam Emile Roemer langs, omdat hij eerder advies heeft uitgebracht over arbeidsmigratie. Donderdag ging het over het klimaat. Toen kwamen vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, maar ook van de Land- en Tuinbouworganisatie, langs", vertelt Theulings.

Aan de formatietafel De deskundigen die langskomen worden geselecteerd door Bontenbal, Jetten en Buma. "Het is eigenlijk een beetje vreemd", zegt Theulings. "Veel van deze mensen hebben we de afgelopen jaren regelmatig in de media gezien, dus je weet vaak al hoe ze over de onderwerpen denken." Toch legt hij uit dat het aan de formatietafel anders werkt: "Per thema willen ze precies in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn en hoe de problemen zo snel mogelijk kunnen worden opgelost." Linksom of rechtsom Volgens Theulings zouden de betrokken partijen aan het einde van deze week volledig geïnformeerd moeten zijn. "En dan begint het echte werk pas. In feite is dit ook een manier om tijd te winnen." Hoe het verder gaat, hangt sterk af van hoe het plan uiteindelijk wordt geschreven. "We weten nog niet welke kant het opgaat: meer rechts of meer links." De richting van de tekst kan veel onthullen over welke partijen waarschijnlijk in de coalitie zullen stappen. "D66 en CDA zullen het over veel onderwerpen vrij snel eens kunnen worden, maar willen ze dat GroenLinks-PvdA aansluit, of gaat de voorkeur uit naar de VVD?" Dat is volgens Theulings de grote vraag die boven het proces hangt.

