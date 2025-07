Oekraïners de straat op tegen besluit president Volodymyr Zelensky: 'Nieuwe wet is twee stappen terug in corruptiebestrijding'

Dit besluit wordt door het volk niet alleen gezien als een stap terug voor corruptiebestrijding, maar ook als gevaar voor het toetreden tot de Europese Unie. Daarvoor moeten landen namelijk actief corruptie tegengaan. 'Een weg terug voor Oekraïne' Corruptie is al erg lang een probleem in het land, vertelt correspondent Joost Bosman. "Het stamt nog uit de Sovjet-Unie en stamt eigenlijk uit Rusland." In 2014 was daarom de zogenaamde Maidan-opstand, tegen het corruptieregime van toenmalig president Viktor Janoekovytsj. "Het ideaal van die opstand was: we moeten een corruptievrije maatschappij hebben. En daar zijn die twee organisaties, SAPO en NABU, voor in het leven geroepen." Tot nu toe lukt het de organisaties om de corruptie tegen te gaan in het land. "Maar nu worden ze onder het Openbaar Ministerie geplaatst, waardoor ze minder effectief kunnen opereren. Dat zou wel weer eens een weg terug kunnen zijn voor Oekraïne."

'Zelensky heeft alle macht in de hand' President Volodymyr Zelensky had de wet tegen kunnen houden, maar heeft dat niet gedaan. Volgens Bosman heeft Zelensky op dit moment veel macht in het land. "Hij heeft een overgrote meerderheid in het parlement, waardoor hij dus eigenlijk, net als Donald Trump in Amerika, alle macht in handen heeft." En dat is sinds de invasie van Rusland alleen nog maar meer geworden. "Er is een noodtoestand, een staat van beleg, waardoor Zelensky het nog meer voor het zeggen kreeg." Corruptie rond Zelensky Dat terwijl er ook geluiden zijn dat er mogelijk bij Zelensky zelf, of in ieder geval in zijn omgeving, ook veel corruptie plaatsvindt. "In die zin is het ook niet verwonderlijk dat Zelensky deze twee organisaties misschien een toontje lager wil laten zingen." Er zijn ook mensen die vinden dat de president te veel macht naar zich toetrekt, weet Bosman. "Bijvoorbeeld Vitali Klitschko, de burgemeester van Kyiv. Die noemt Zelensky inmiddels onverholen een dictator." Aan de andere kant heeft Zelensky natuurlijk een moeilijke positie, gaat Bosman verder. "Zijn land is in oorlog, dreigt aan stukken te worden gescheurd door een grote buur. Hij heeft het ook niet altijd even makkelijk wat dat betreft."