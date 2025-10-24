NVWA pakt producenten van vegetarisch gehakt aan om naamgebruik: 'Dit zagen we niet aankomen'

De NVWA eist dat de producenten de naam op hun verpakking wijzigen. Het gaat om een benaming die al jaren in gebruik is. De mededeling komt dan ook als een verrassing. Alle grote supermarktketens in Nederland verkopen vegetarisch gehakt van A-merken of hun huismerk, in een herkenbaar schap samen met andere vegetarische vleesvervangers. Op de producten staat in koeienletters en met logo's waar het om gaat. De A-merken en de huismerken hebben samen 80 procent van de markt in handen.

Boetes afdwingen

De redactie van EenVandaag heeft de brief in handen, waarin de NVWA de officiële waarschuwing uitdeelt. Green Protein Alliance, de vereniging die vegetarische producenten en supermarkten vertegenwoordigt, heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Als de producenten de 'overtreding' niet oplossen, kan de NVWA de naamsverandering afdwingen met boetes en dwangsommen.

Dat kan zelfs een boetebedrag per dag zijn als de overtreding aanhoudt. "De eerste boete is nog maar één e-mail verwijderd", zegt een bron. Alle stappen van inspecties en herinspecties door de NVWA en brievenwisseling zijn gezet en de volgende logische stap is - als er niets verandert - dat de toezichthouder ertussen komt. Dat kan door het uitdelen van een boete of een herstelmaatregel.

Zorgwekkend toekomstbeeld

Ook Europees liggen de producenten van vleesvervangers onder een vergrootglas. Twee weken geleden nog werd met een meerderheid in het Europees Parlement een voorstel aangenomen dat vleesvervangers niet meer woorden als burger, schnitzel of worst in de naam mogen hebben.

De Europese Commissie moet dat besluit nog verder uitwerken en daarna moet het nog door de lidstaten op nationaal niveau worden aangenomen. Dat staat feitelijk dus los van de waarschuwingen die de NVWA nu heeft uitgedeeld, maar voor de producenten levert het een zorgwekkend toekomstbeeld op.