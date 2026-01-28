Nog altijd te weinig openbare wc's en dat is een probleem voor miljoenen Nederlanders met buikaandoeningen

Zeven jonge vrouwen met darmproblemen vertellen in de film 'Mooie meisjes poepen niet' (uit april 2024) over hun leven met een buikaandoening èn over poepen, paniek en opgeblazen buiken.

Taboe doorbreken

Regisseur Sanne Savelsbergh heeft zelf last van het prikkelbare darm syndroom. "Ik heb vanaf mijn 14de last van mijn darmen, er was altijd wat. Ik dacht dat ik daar alleen in was tot ik ging studeren en hoorde hoeveel vrouwen er dit soort problemen hadden. Toen wilde ik iets maken om dat taboe te doorbreken."

Savelsbergh noemt zichzelf geen strijder voor meer openbare toiletten en zegt ook niet direct te weten hoe je ervoor kunt zorgen dat er meer wc's openbaar toegankelijk zijn. Maar ze kent de ervaring van acuut naar de wc moeten en nergens terecht kunnen.

'Poepen is kwetsbaar'

Ze vertelt over een van haar ervaringen. "Ik was uit eten met een vriendin en ik voelde al meteen na het eten, dit valt niet goed. Maar we zouden nog naar een feestje gaan. In het café waar dat feestje was zag ik meteen dat de wc pal naast de bar zat. Ik stond daar en voelde meteen paniek. Zo van: ik kan dat hier niet doen. Ik ben daar dan continu mee bezig."

Savelsbergh is toen weggegaan, richting huis. Intussen voelde ze zich ook echt ziek. "Ik was misselijk, had pijn en was rillerig." Ze besluit: "Poepen is gewoon kwetsbaar."