Niet alleen Limburg kwetsbaar voor extreme wateroverlast: 'Zelfredzaamheid is altijd belangrijk'
Water dat tot wel twee meter hoog door de straten stroomt door extreme regenval. Onderzoekers brachten precies in kaart welke gebieden dan te maken krijgen met extreme wateroverlast. "De kans is klein, maar dat het gaat gebeuren weten we bijna zeker."
Na extreme regenval liepen grote gedeelten van Limburg onder omdat de enorme hoeveelheid water niet afgevoerd kon worden. Nu blijkt dat niet alleen Limburg kwetsbaar is, maar ook steden als Eindhoven en Amersfoort. De kans dat het gebeurt is klein, zegt Bart Maas van onderzoeksinstituut Deltares. "Maar als er een kans is, dan kan je net pech hebben dat je in zo'n gebied woont waar dan zo'n enorme regenbui valt."
Beter voorbereiden
Het is voor het eerst dat er gekeken is naar waar, hoeveel en hoe lang er wateroverlast kan zijn. "Om ons beter voor te bereiden is het belangrijk om te weten hoe het in andere delen in Nederland kan ontwikkelen als er zoveel water uit de lucht komt vallen", zegt Bart Maas van onderzoeksinstituut Deltares. "Enorm veel regen kan tot enorme gevolgen leiden."
Het onderzoek ging niet over de wateroverlast in Enschede, waar het ging om een extreme hoosbui. Maas en zijn mede-onderzoekers richtten zich op langdurige regen, zo'n 200mm in 48 uur. Dat soort buien kunnen in heel Nederland vallen. Maar de kans dat het over heel Nederland even hard regent is natuurlijk heel klein, zegt hij. "Dat het over één of twee regio's valt, is natuurlijk aanwezig."
Water in de steden
Opvallend is dat steden als Eindhoven, Zwolle en Amersfoort worden genoemd als plek waar 'impact' zal zijn op de gebouwde omgeving. Dat zijn geen gebieden die bekend staan om wateroverlast. Als er veel regen valt, moet het afgevoerd worden via beken die niet alle neerslag kunnen verstouwen. "Dus de kans dat er dan water ook rondom die steden kom, is dus aanwezig."
Enorme verrassingen kwamen er voor de onderzoeker niet uit. "Dat het zich rondom de beken concentreert en ook in laag Nederland juist heel erg verspreid is, dat lag in lijn der verwachting", zegt de onderzoeker. "Maar nog steeds is het bijzonder om te zien dat vooral de duur zo enorm lang is, hoe lang het water blijft staan."
Wil je weten hoe je je moet voorbereiden op wateroverlast? Kijk ook de website www.levenmetwater.nl
Net pech
Het kan ertoe leiden dat in extreme situaties er op bepaalde plekken tot twee meter water komt te staan. "Waar dat is kunnen we nu nog niet, daar hebben we nu de details nog niet voor." Uit het onderzoek blijkt dat in West-Nederland het water meerdere weken kan blijven staan. Dat gaat niet om meters, maar tientallen centimeters. "Dat neemt na verloop van tijd natuurlijk wel af."
Het onderzoek van Deltares draagt dan ook bij aan bewustwording. "De overheid doet natuurlijk altijd zijn best om te zorgen dat ook de nadelige gevolgen van wateroverlast zo beperkt mogelijk zijn", zegt hij. "Maar zelfredzaamheid is altijd belangrijk." Wees dus alert, zorg dat je een noodpakket in huis hebt. "Mocht er een aankondiging zijn dat het enorm veel gaat regenen, weet je wat je kunt verwachten in jouw regio."