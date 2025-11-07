Niet alleen Limburg kwetsbaar voor extreme wateroverlast: 'Zelfredzaamheid is altijd belangrijk'

Na extreme regenval liepen grote gedeelten van Limburg onder omdat de enorme hoeveelheid water niet afgevoerd kon worden. Nu blijkt dat niet alleen Limburg kwetsbaar is, maar ook steden als Eindhoven en Amersfoort. De kans dat het gebeurt is klein, zegt Bart Maas van onderzoeksinstituut Deltares. "Maar als er een kans is, dan kan je net pech hebben dat je in zo'n gebied woont waar dan zo'n enorme regenbui valt."

Beter voorbereiden

Het is voor het eerst dat er gekeken is naar waar, hoeveel en hoe lang er wateroverlast kan zijn. "Om ons beter voor te bereiden is het belangrijk om te weten hoe het in andere delen in Nederland kan ontwikkelen als er zoveel water uit de lucht komt vallen", zegt Bart Maas van onderzoeksinstituut Deltares. "Enorm veel regen kan tot enorme gevolgen leiden."

Het onderzoek ging niet over de wateroverlast in Enschede, waar het ging om een extreme hoosbui. Maas en zijn mede-onderzoekers richtten zich op langdurige regen, zo'n 200mm in 48 uur. Dat soort buien kunnen in heel Nederland vallen. Maar de kans dat het over heel Nederland even hard regent is natuurlijk heel klein, zegt hij. "Dat het over één of twee regio's valt, is natuurlijk aanwezig."