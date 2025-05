Nicolas krijgt kritiek omdat hij minder werkt om bij zijn kinderen te zijn: 'Het is een bewuste keuze en ik ben er trots op'

Anders dan 30 jaar geleden

Zelf groeide Nicolas niet met zo een soort balans op, zijn vader was vaak aan het werk. "Dat voelde oké, ik vond dat niet jammer. Want ik wist ook niet beter."

"En mijn vader heeft altijd het goede voorbeeld gegeven door hard en met passie te werken. Hij droeg de zorg voor zijn gezin op die manier. 30 jaar geleden was dat anders dan nu", vertelt hij over zijn eigen jeugd.

Het 'Scandinavische model'

"Maar mijn vrouw en ik hebben samen besloten om het toch iets anders te doen. Wij kijken meer naar de Scandinavische modellen", vertelt Nicolas over de manier van opvoeden die ze hebben gekozen.

Zo worden mannen in verschillende noordelijke landen bijvoorbeeld vanuit de overheid gestimuleerd om meer verlof te nemen bij de komst van een kind. Waar het in Nederland om maximaal 5 weken gaat, kan dat daar tot 3 maanden. "De vader en de moeder delen dan evenveel zorg", merkt de vader op.

Eerst zorgen, daarna werken?

En dat zou, voor wie dat wil, ook een optie moeten zijn in Nederland, vindt Nicolas. Van Tricht is het daarmee eens:. zorg moet volgens hem ook hier op de eerste plaats komen en daarna werk. "Zorg is wat nodig is om op een prettige manier samen te leven, het is wat de basis legt onder alles wat we verder doen."

"Ik denk dat een deel van het probleem is dat we zorg altijd zien als iets lastigs dat ook nog geregeld moet worden, terwijl we eigenlijk met belangrijker dingen bezig zijn", zegt de oprichter van Emancipator. Hij denkt dat we het onszelf - en dus ook vaders - met deze instelling lastig maken. "We hebben de realiteit omgekeerd."