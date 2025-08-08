Nederlandse wensouders naar Portugal voor eiceldonatie, ook Inge (40) hoopt alsnog zwanger te worden: 'Mijn laatste optie'

1 op de 1.000 vrouwen komt in de overgang voor hun 30ste. Veel van deze vrouwen kunnen geen kind meer krijgen op een natuurlijk manier. De enige kans op een zwangerschap is dan nog eiceldonatie.

In Nederland zijn er weinig vrouwen die een eicel doneren. Dat heeft meerdere redenen: zo is eiceldonatie een pittige ingreep en er is weinig over bekend in Nederland. Ook wordt aangeraden dat een donor zelf al een kind heeft, of geen kinderwens heeft. De wachtrij in Nederland voor een gedoneerde eicel is lang: het duurt als wensouder vaak jaren voor je aan de beurt bent. 'Normaal in Portugal' Al die redenen leiden ertoe dat wensouders hun toevlucht zoeken in het buitenland. Een populair land is Portugal, vertelt directeur van een fertiliteitskliniek in Porto, Vladimiro Silva. "We hebben geen wachtlijst voor Nederlandse vrouwen die hier komen." Hoe dat komt? Omdat eiceldonatie in Portugal normaal is, volgens de directeur. "In Portugal is het iets waar je heel trots op bent, om eiceldonor te zijn. Veel vrouwen delen online hun ervaringen."

Geen anonieme donatie Een van de wensouders die naar Portugal uitweek voor eiceldonatie is Inge Brouwer. Zij zag in Nederland geen medische oplossing voor haar toestand en besloot het daarom buiten de landsgrenzen te zoeken. "Portugal heeft vergelijkbare wetgeving zoals hier in Nederland, zo werken ze met bekende donoren", vertelt Inge. Dat is belangrijk voor haar, "want dan kan mijn kind later altijd contact opnemen met de vrouwelijke donor als hij of zij dat wil."

Nederlandse wensouders gaan naar Portugal voor eiceltransplantatie omdat regels daar soepeler zijn

'Hoe vervul ik deze hartenwens?' Zelf kreeg Inge 2 jaar geleden op 38-jarige leeftijd de diagnose POI: vervroegde overgang. "Ik was in totale shock. Ik had er rekening mee gehouden dat het best een tijdje kon duren tot ik zwanger zou zijn, maar geen enkel moment dat het nooit zou kunnen." Het eerste wat door haar hoofd ging was: hoe word ik moeder? "Hoe vervul ik deze hartenwens?" Inge onderzocht eerst wat haar mogelijkheden in Nederland waren. "Maar daar was ik heel snel klaar. Ik heb nog gekeken naar een eiceldonor in eigen kring, mijn zus bijvoorbeeld, maar zij was toen al te oud."