Nederlandse tieners als spion van Rusland: hoe een 'onschuldige' opdracht het begin kan worden van een serieuze operatie

"Wat vaak gebeurt, is dat er bijvoorbeeld ergens een advertentie verschijnt: 'Wil jij wat geld verdienen?'", vertelt Huib Modderkolk over hoe de Russen online te werk gaan. Hij is een onderzoeksjournalist die zich verdiept in tech. "In eerste instantie kom je dan in contact met iemand die vraagt of je bijvoorbeeld ergens graffiti wil spuiten. Daar krijg je wat cryptogeld voor, vrij onschuldig. " Van graffiti spuiten tot moordcomplot Maar daar blijft het niet bij, kan de onderzoeksjournalist vertellen. "Na verloop van tijd kan het om serieuzere vragen gaan. Van het ophangen van camera's bij spoorverbindingen, zodat Rusland kan zien welk militair materiaal naar Oekraïne gaat, tot het gooien van molotovcocktails of brandstichtingen." Soms wordt er zelf gevraagd of de persoon bereid is een moord te plegen, zegt Modderkolk. "Daar wordt bijvoorbeeld 10.000 dollar voor beloofd."

Wifi-sniffers Bij de twee tieners is het niet zo ver gekomen, zij kregen de opdracht om in Den Haag langs cruciale gebouwen, zoals die van de opsporingsorganisatie Europol en de Canadese ambassade, te lopen met zogenoemde 'wifi-sniffers'. "Daarmee kun je wifi-verkeer binnenhalen", vertelt de journalist. "Dat gaat van vrij simpel analyseren van het wifi-verkeer tot het echt analyseren van de inhoud van de data." Het is nog niet bekend wat de twee jongeren hebben opgehaald met hun 'sniffers'. "Maar het komt erop neer dat ze dataverkeer hebben binnengehaald." Basis voor serieuze operatie Deze informatie is voor Rusland interessant om verschillende redenen. "Alleen al om te kijken wie waar werkt, wat het netwerkverkeer is en of daar specificaties zijn waarmee ze iets kunnen." Deze informatie kan het begin van een serieuze operatie zijn, legt Modderkolk uit. En die informatie hebben ze, sinds de invasie van Oekraïne, hard nodig, legt hij verder uit. "Toen zijn er best veel Russische spionnen Europa uitgezet. Dus Rusland beschikt niet meer over dat netwerk, ze kunnen niet meer in die landen opereren."