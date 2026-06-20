Nederlandse huizen zijn gebouwd om warmte binnen te houden: handig in de winter, maar niet bij hitte
Met deze tropische hitte is het voor veel Nederlanders puffen: niet alleen buiten, maar ook binnen. Want in veel woningen loopt de temperatuur flink op, terwijl koelen lastig is. En dat komt door de manier waarop we onze huizen gebouwd hebben.
In een peiling van Vereniging Eigen Huis zegt een kwart van de eigenaren dat ze het bij hitte te warm vinden in hun huis. Met hetere zomers in het vooruitzicht door het opwarmende klimaat is de vraag: moet de overheid niet met een plan komen om onze huizen 'hitte proof' te maken, en daarmee leefbaar in de zomer te houden?