Nederlandse festivals staan voor moeilijke keuze: financiële nood of in zee met investeerders

Invloed op inhoud

Ze bevinden zich in een spagaat, ziet Mulder. Het lijkt een keuze tussen enerzijds financiële stabiliteit, en anderzijds creatieve autonomie. "Als festival ben je wellicht ooit begonnen omdat een beleving wil bieden aan bezoekers. Aan de andere kant is een grootschalig festival gewoon business met veel geld. De vraag is dan, als het financieel slecht gaat, maak je dan de keuze om met zo'n partij in zee te gaan."

Of de partijen ook echt invloed gaan hebben op de inhoud van de festivals is lastig, volgens Mulder. "De festivals zeggen nu dat dit geen enkele invloed heeft op de programmering en artistieke inhoud. Ik kan me voorstellen dat dat op heden ook zo is. Maar dit soort fondsen zijn op de lange termijn natuurlijk gericht op winstmaximalisatie, en kijken op een zakelijke manier naar een festival", legt hij uit. "Dan sluit ik niet uit dat dat in de toekomst ook invloed op de inhoud gaat hebben."

'Verliest alle authenticiteit'

Volgens organisator Reiman is de situatie onhoudbaar. Hij weigert met grote partijen als KKR in zee te gaan. "Van mijn festival blijf je af. Je verliest alle authenticiteit, de regie over het feest", zegt hij. "Een grote investeerder zou het op korte termijn met een tas geld redden, maar we willen niet dat iemand ons gaat vertellen wat we doen, of dat het heel mainstream wordt."

Toch blijft het een pijnlijk besluit voor Reiman, die al sinds de jaren negentig een van de belangrijkste gezichten van de hardcorescene is. "Onwerkelijk. Het doet pijn, hiermee gaat het meest authentieke festival van Nederland verloren." Reiman blijft feesten organiseren en houdt zich inmiddels bezig met verslavingsproblematiek.