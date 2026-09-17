Nederland zakt weer op ranglijst gendergelijkheid: dit is wat andere landen beter doen
Nederland is opnieuw gezakt op de wereldranglijst als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vooral op het gebied van economische participatie valt er nog veel te winnen. Daarbij kan Nederland veel leren van andere landen.
Vorig jaar zakte Nederland al 15 plekken als het gaat om emancipatie, dit jaar nóg eens 3 plekken. Daarmee belanden we nu op plek 46, ver onder onze buurlanden. Hoe kan dat, en wat moet er gebeuren om dat te verbeteren? Sectoranalist bij ABN AMRO Nehreen Al-Mahmoedi analyseert economische en maatschappelijke trends, waaronder genderverschillen op de werkvloer.
Zorgtaken
Eén van de oorzaken voor ongelijkheid is de ongelijke arbeidsparticipatie, zegt ze. "Qua participatie zie je dat vrouwen vaker deeltijd werken dan mannen. En dat komt ook vaak doordat de zorgtaken op hun schouders vallen."
Ze doelt deels op de zorg voor kinderen, maar ook mantelzorg valt vaker op de schouders van vrouwen. "En mannen zijn nauwelijks minder gaan werken om dat evenwichtiger te verdelen." Dat werkt ook door in de carrièrekansen van vrouwen, bijvoorbeeld bij het krijgen van leidinggevende posities of een baan in het topmanagement. "Het is wel lastiger als je deeltijd werkt om bijvoorbeeld promotie te maken."
Hoger opgeleid
Er zijn meer vrouwen die afstuderen aan de universiteit en hbo dan mannen op dit moment, zegt Al-Mahmoedi. "Dus daar ligt het niet aan, maar het zijn toch nog die onderliggende redenen die je vaak ziet." Een van die onderliggende redenen is de kosten van kinderopvang. Daardoor kiezen veel stellen ervoor om een van de twee minder te laten werken "En dat is dan vaak de vrouw."
In andere landen is de kinderopvang beter geregeld, ziet Al-Mahmoedi. "De faciliteiten zijn in veel landen ook beter, dus qua ouderschapsverlof, qua kinderopvang, toegankelijkheid en openingstijden is dat gewoon wat beter geregeld."
Door de hele samenleving heen
In Nederland moeten we volgens haar aan de ene kant werk maken van de loonkloof en aan de andere kant ouderschapsverlof meer gelijk trekken. "Als ook vaders langer op verlof gaan, dan is die werkonderbreking ook minder groot ten opzichte van vrouwen, dus dan is het verschil minder groot."