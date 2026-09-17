Nederland zakt weer op ranglijst gendergelijkheid: dit is wat andere landen beter doen

Vorig jaar zakte Nederland al 15 plekken als het gaat om emancipatie, dit jaar nóg eens 3 plekken. Daarmee belanden we nu op plek 46, ver onder onze buurlanden. Hoe kan dat, en wat moet er gebeuren om dat te verbeteren? Sectoranalist bij ABN AMRO Nehreen Al-Mahmoedi analyseert economische en maatschappelijke trends, waaronder genderverschillen op de werkvloer.

Zorgtaken

Eén van de oorzaken voor ongelijkheid is de ongelijke arbeidsparticipatie, zegt ze. "Qua participatie zie je dat vrouwen vaker deeltijd werken dan mannen. En dat komt ook vaak doordat de zorgtaken op hun schouders vallen."

Ze doelt deels op de zorg voor kinderen, maar ook mantelzorg valt vaker op de schouders van vrouwen. "En mannen zijn nauwelijks minder gaan werken om dat evenwichtiger te verdelen." Dat werkt ook door in de carrièrekansen van vrouwen, bijvoorbeeld bij het krijgen van leidinggevende posities of een baan in het topmanagement. "Het is wel lastiger als je deeltijd werkt om bijvoorbeeld promotie te maken."