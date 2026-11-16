Vijf Europese landen willen afgewezen asielzoekers naar Rwanda sturen voor opvang en verdere procedures. Daarover zijn Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland samen aan het overleggen. Maar de vraag is of het doorgaat.

Nederland wil asielzoekers afschrikken met terugkeerhub in Rwanda: 'Geen bewijs dat het werkt'

Volgens Marlou Schrover, emeritus hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, is het doel van deze afspraak met Rwanda voornamelijk afschrikking. "Als mensen weten dat ze naar een land buiten Europa worden gestuurd, dat ook nog duizenden kilometers verder ligt, gaan ze misschien niet proberen naar Europa te gaan." 'Afschrikken werkt niet' Maar dit is volgens Schrover niks nieuws. "Die afschrikkende werking staat al sinds de jaren 80 op de politieke agenda van heel veel partijen", legt ze uit. "Maar er is eigenlijk geen enkel bewijs voor (dat het werkt, red.), want er verdrinken 2.000 mensen per jaar in de Middellandse Zee en toch blijven mensen komen." Dat er een kans bestaat dat ze de reis niet overleven, schrikt vluchtelingen vaak niet af, "dus waarom zouden ze zich laten afschrikken door de heel kleine kans dat ze naar een land als Rwanda worden gestuurd?"

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Christmas Island Dat het creëren van de zogenoemde terugkeerhubs niet werkt, had de EU kunnen weten. Het is namelijk niet de eerste keer dat een land dit doet, weet Schrover. "Het bekendste voorbeeld van zo'n hub is Christmas Island, voor de kust van Australië", vertelt ze. Het eiland werd vanaf eind jaren 1980 door Australië aangewezen als plek waar vluchtelingen, die niet direct het land in mochten, moesten wachten. "Maar uiteindelijk zijn die kampen in 2018 gesloten vanwege grote mensenrechtenschendingen, dus dat is een mislukking geworden", gaat ze verder. Kritiek van rechters Ook dichterbij zijn er voorbeelden van mislukte terugkeerhubs. Zo heeft Italië twee van dit soort hubs in Albanië, buiten de EU dus. Maar ook daar wordt gesproken van mensenrechtenschendingen en hebben beide hubs kritiek gekregen van zowel Italiaanse als Europese rechters.

Tegenstanders van het regime verdwijnen in de gevangenis, mensen worden gearresteerd, er is niet echt een heel vrije pers Marlou Schrover