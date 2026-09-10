Nederland 'redt' het economisch niet door vele parttime werkers? Waarom dat beeld niet klopt
Volgens VVD-fractieleider Ruben Brekelmans werken jongeren te weinig. Leven om te werken, dat zou het weer moeten worden. Want, volgens Brekelmans, gaat Nederland het niet redden als we niet 5 dagen per week werken. Maar we werken juist meer dan ooit.
De VVD-topman zei gisteren bij een lezing dat jongeren het liefst parttime willen werken en dat Nederland het zo niet gaat redden tegen bijvoorbeeld China. Maar nergens is het aantal werkende studenten hoger dan in Nederland. Ook hebben jongeren die na hun studie parttime werken vaak dagen vrij voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg.