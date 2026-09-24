Nauwelijks vergunningen afgegeven voor vuurwerkclubs: waarom gemeenten mogen weigeren

Verenigingen die met toestemming van de gemeente alsnog vuurwerk mogen afsteken: het is een belangrijk onderdeel van het vuurwerkverbod. Nu blijkt dat veel gemeenten dit niet zien zitten. De vraag is dan ook of ze verenigingen zomaar mogen weigeren.
Onder het vuurwerkverbod mogen buurt- of sportverenigingen nog steeds vuurwerkshows organiseren, mits ze toestemming hebben van de gemeente. Die is namelijk, ook bij dit soort shows, verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. En daar zijn mensen voor nodig, zoals handhavers en hulpverleners. Maar door het toenemende geweld tegen deze mensen aarzelen gemeenten om vergunningen voor dit soort shows te verlenen.