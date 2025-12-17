Nationale Ombudsman kritisch over hoe gemeente Tubbergen omging met klachten van inwoners over komst azc: 'Gemeente leek onzichtbaar'

Het was het startpunt van een turbulente periode in het kleine Twentse kerkdorp Albergen. In augustus 2022 wees toenmalig staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) een locatie aan voor een nieuw asielzoekerscentrum (AZC).

Grote onrust

Het was voor het eerst dat vanuit de rijksoverheid een locatie werd aangewezen, in dit geval het voormalige hotel 't Elshuys in Albergen. Dat besluit leidde tot grote onrust.

Bewoners voelden zich voor een voldongen feit geplaatst, het COA bleek het hotel al te hebben aangekocht. De onvrede over de komst van het AZC wakkerde aan. Twee maanden later richtten een aantal inwoners de Stichting Democratisch Recht Albergen op voor overleg met de overheid.

Onvoldoende afgehandeld

De situatie in het dorp escaleerde in stevige protesten, brandstichting op het aangewezen terrein en zelfs bedreigingen richting burgemeester Anko Postma. In juli 2024 werd een inwoner veroordeeld voor het plaatsen van een GPS-zender onder de auto van de burgemeester en het uiten van bedreigingen. Het zou uiteindelijk tot september vorig jaar duren voor het AZC in gebruik werd genomen, waar maximaal 150 asielzoekers kunnen verblijven in plaats van de aanvankelijk voorgenomen 300 mensen.

De klachten die omwonenden door de jaren heen bij de gemeente Tubbergen - waar Albergen onder valt - neerlegden, werden in hun beleving onvoldoende afgehandeld. Dat leidde tot een verzoek aan de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, om de handelwijze van de gemeente te onderzoeken en zich daarover uit te spreken.