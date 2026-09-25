Namaak of niet? Rechtszaak om Birkenstocks laat zien hoe ingewikkeld het is om dat te bepalen

Waar de Duitse Birkenstocks vroeger gemengde reacties kregen, zijn de sandalen nu weer helemaal in. Ze zijn zelfs zó populair dat de Lidl ze namaakte. Birkenstock heeft in het verleden al vaker bedrijven aangeklaagd voor het namaken van hun schoenen. Bij Lidl ging de rechter mee in de eis van de schoenmaker, maar het is ook een aantal keer niet gelukt. In een rechtszaak wordt echt naar elk detail van de schoenen gekeken.