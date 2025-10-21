'Naar andere school' als je je niet geaccepteerd voelt op religieus onderwijs? Waarom dat niet zo simpel is

Over het reformatorisch onderwijs, dat hij zelf volgde, zei Bontenbal dat het 'voorbeeldige leerlingen' oplevert. Op de vraag hoe dat uitwerkt voor homoseksuele kinderen, antwoordde hij: "Een school verkondigt een religieuze mening. Een visie die niet de mijne is. Maar een leerling kan ook naar een andere school."

Geen keuzemoment

Maar veel jongeren uit streng christelijke gemeenschappen hebben in de praktijk helemaal geen vrije schoolkeuze, zegt Gerard Amersfoort. Hij is homoseksueel en zat op een reformatorische school in Kampen.

"Iedereen uit je kerk en van je basisschool gaat naar dezelfde middelbare school, en je ouders verwachten dat ook van je. In de meeste gevallen is er niet zo'n keuzemoment", weet hij.

Nooit met iets positiefs of normaals geassocieerd

Volgens hem is het beeld van keuzevrijheid misleidend. "Je bent nog zo beïnvloedbaar; je gaat echt niet tegen de stroom in. Je weet vaak nog helemaal niet dat je misschien anders bent en dat de school daar iets van vindt."

Gerard zat op de reformatorische Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen. "Het is een uitgesproken reformatorische school", zegt hij. "Als het over homoseksualiteit ging, was het altijd negatief. Ik heb het nooit met iets positiefs of iets normaals geassocieerd."