Naam SS'er na 10 jaar nog steeds niet van groot Nederlands schip verwijderd

"Ik zag van de week een reportage op tv over kernreactoren op schepen en toen zag ik 'm weer." Voor de 90-jarige Micha Gelber was 't niet de technologische vooruitgang die 'm opviel. Wat vooral is blijven hangen, is de naam op het schip in de reportage: Pieter Schelte. Van Pieter Schelte Heerema, een hooggeplaatste Nederlandse SS'er.

Belofte gedaan

Gelber is zelf een Joodse overlevende van de holocaust. Het gebruik van namen als die van Schelte raakt hem daarom persoonlijk. "Er gebeuren zoveel van dit soort dingen, die weer opduiken en worden getolereerd. Maar 10 jaar geleden is er een uitspraak en belofte gedaan. Dan hoort die naam niet terug te komen."

10 jaar geleden kwam hij ook al in opstand tegen het gebruik van de naam. Die werd toen aangepast, en volgens Gelber en andere tegenstanders zou de oorpronkelijke naam ook worden verwijderd.

'Je eert een openlijke nazi'

In 2015 gaat het op dat moment grootste offshoreschip ter wereld te water, met dus de naam Pieter Schelte. Een schip van 382 meter lang en 124 meter breed, bedoeld om complete boorplatforms op zee te plaatsen, te ontmantelen en te verplaatsen. De naam werd gekozen door toenmalig directeur van Allseas Edward Heerema. Dat bedrijf is eigenaar van het schip.

Heerema kiest de naam van zijn vader om hem zo te eren. Het enorme vaartuig wordt met enthousiasme ontvangen, maar ook direct met kritiek. "Je eert hiermee iemand die openlijk nazi is geweest", zegt voorzitter Sascha Meijer van de Nederlandse tak van vakbond Nautilus International.