Na pro-ana-sites is er nu 'skinnytok', Femke waarschuwt ervoor: 'Jongeren verliezen zich in schadelijke video's op TikTok'

'Geen grip op'

Femke vindt de voornemens van de staatssecretaris goed. "Goed dat er aandacht voor is." Toch plaatst ze een kanttekening. "Of het helemaal realistisch is, weet ik niet. Er blijven namelijk altijd dat soort video's bestaan. Als ze dit weten aan te pakken, komt er wel een nieuw platform met een nieuw fenomeen. Er blijven altijd slechte invloeden, op social media of ergens anders."

Dat een fenomeen als #skinnytok alsmaar in een andere vorm de kop op steekt, ziet ook Offringa. "'Pro-ana', 'fitspiration', geef het een naam. De nieuwe plek waar mensen elkaar aanmoedigen om aan een bepaald ideaal te voldoen. Het zijn vaak dingen die niet haalbaar zijn en waar je geen grip op hebt."

Een politieke taak

Het is een politieke taak om dit aan te pakken, zegt Offringa. "Ik ben voorstander van reguleren. Dit ontwikkelt zich razendsnel en er zijn weinig restricties. Het is duidelijk dat het op allerlei aspecten een negatieve invloed heeft. Alleen denk ik dat het praktisch best moeilijk is. Ik zou de politiek aanmoedigen er hard over na te denken."

Wenselijk is het dus, maar ook ingewikkeld. "Het is denk ik best mogelijk het algoritme aan te passen. In verschillende landen zijn algoritmes ook anders. Maar dat gaat ook weer tegen vrijheid van meningsuiting en tegen vrijheid van media in, dat is een moeilijke balans."