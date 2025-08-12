Na een rampjaar zijn telers opgelucht dat oogst dit jaar heel veel appels en peren oplevert: 'Niet vaak meegemaakt dat alles gewoon lukt'

Na een rampjaar in 2024, met vorst, hagel en ander slecht weer, kan de Nederlandse fruitsector dit jaar opgelucht ademhalen. De oogst van appels en peren stijgt flink. "Alles is perfect, het is gewoon super", vertelt fruitteler Berend-Jan van Westreenen.

Berend-Jan is naast teler ook voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) in Overijssel en Gelderland. En names de organisatie kan hij dus zeggen dat het een goed peren- en appeljaar is. Hij staat er zelfs versteld van, in de 20 jaar dat hij dit werkt doet komt zo'n mooie oogst niet vaak voor. "Dat alles gewoon lukt, heb ik nog maar weinig meegemaakt." Zoete appels en peren De peren en appels die het meeste in de zon hangen krijgen het meeste suiker, vertelt hij. En omdat de bomen de afgelopen maanden heel wat zonuren hebben gekregen, is het fruit van Berend-Jan dit jaar dus lekker zoet. "Ik ben super blij, want wij hebben als telers altijd te maken met calamiteiten in de natuur." Er is vaak iets wat mis gaat. Daarom is hij altijd met het weer bezig, iets wat hij eigenlijk nooit in de hand kan hebben. "Dan is het te koud, te nat, te droog, te winderig. Maar dit jaar eigenlijk totaal niet. Alles is perfect, het is gewoon super."

Bederf bij onweer Tijdens het seizoen is hij, net als veel andere telers, het bangst voor onweersbuien. "Die buien kunnen zo koud zijn dat er hagel in voorkomt", legt hij uit. "En als er hagel op je fruit valt, dan is het eigenlijk onmiddellijk niets meer waard." Er zit maar een klein verschil tussen kwaliteit en bederf als het om fruit gaat, vertelt de teler. Gaat het mis tijdens zo een onweersbui, dan maken sommige telers enorme verliezen. Ze zijn namelijk niet allemaal verzekerd. "Verzekeringen zijn vrijwillig, maar wel heel erg duur." 'Nederland is nummer 1 in Europa' Dit jaar hoeven zowel de verzekerde telers als die zonder verzekering zich gelukkig minder druk te maken om het draaien van grote verliezen. "We zijn dit jaar nummer 1 in Europa", vertelt Berend-Jan over de succesvolle oogst. Nederlandse telers maken dit jaar zelfs een 'plus' op de productie van peren. "Dat is iets waar we als Nederlandse Fruittelers Organisatie gepast trots op zijn." De rest van Europa heeft dit jaar namelijk een normale perenoogst, weet hij als voorzitter.

Bron: EenVandaag

Spannend tot het plukken Toch is er nog een kleine 'maar'. De teelt hangt namelijk nog aan de bomen, dus er kan nog van alles gebeuren. "We weten dat we een buitenteelt hebben die nog hangt, en het weer kan zo omslaan. Dan heb je weer die mogelijkheid dat er bederf komt. Dus je bent altijd gereserveerd totdat ze geplukt zijn en in de kist zitten. Dan heb je echt iets vast." De telers moeten het de komende weken dus nog van 'goede hoop' hebben, zegt Berend-Jan. "Het ziet er niet zo uit hoor, want de eerste 1,5 week - zoals wij kunnen zien tot aan de oogst - blijft het weer stabiel. Dus we hebben hoop dat het helemaal goed komt."