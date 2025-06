Teler Gert verrast door proef met minder gif in lelieteelt: 'Moet je eens kijken wat we kunnen'

De lelie is van nature een kwetsbare plant, gevoelig voor schimmels, virussen en luizen. Een kleine aantasting kan al leiden tot flinke schade. Toch laat de proef in Drenthe, waar in totaal 8 telers aan meededen, zien dat het mogelijk is om het gebruik van bestrijdingsmiddelen flink te verlagen. De totale milieubelasting daalde met 58 procent.

'Verrast door de uitkomst'

Gert Veninga uit Hijken, is een van de lelietelers die deelnam aan de proef. "Ik ben wel verrast door de uitkomst", vertelt hij. Hij vindt het belangrijk om te laten zien dat de sector bezig is om het op een andere manier te doen.

De deelname aan het onderzoek heeft Veninga doen nadenken over of het gebruik van chemische middelen wel altijd nodig is. "Dat je vaker nadenkt over of die standaardhandeling die we vroeger gebruikten, en die sommigen misschien zelfs van hun opa geleerd hebben, of die nou altijd nodig zijn? En moet dat ook elke week? Of kan het met een ander middel?", zegt hij.