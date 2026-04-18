Musical Willem van Oranje kost maandelijks tienduizenden meer door overvol stroomnet: 'Bedrijven willen ons helpen, maar dat mag niet'
5.000 liter diesel per week: dat gebruikt de musical Willem van Oranje om te kunnen optreden. Vanwege het overvolle stroomnet moeten ze het doen met dieselaggregraten. Bedrijven in de buurt willen wel helpen, maar vanwege regelgeving mag dat niet.
"Er is een hele strikte regelgeving en daar staat niet in dat het mogelijk is om onderling capaciteit te verhandelen", vertelt financier Arthur Oudshoorn over de reden waarom het tot nu toe niet mogelijk is om stroom te delen met omliggende bedrijven. "Dit speelt op veel plaatsen in Nederland", zegt hij. Oudshoorn start daarom nu een petitie om deze regels te veranderen.